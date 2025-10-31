Detienen a sujeto que golpeó brutalmente a su pareja

Se trata de un hecho que se suma a la larga lista de ataques de hombres hacia mujeres no solo en el distrito y en alrededores, sino que en todo el país, en un momento muy sensible respecto a dicha temática. Las presiones existentes implican la preocupación por parte de las autoridades, ya que las víctimas reclaman medidas de sanción más fuertes con los golpeadores, pero hacen lo que tienen a su alcance, con las herramientas que el código legal les brinda.

En esta oportunidad, quien lo sufrió fue una mujer en una vivienda del barrio de Villa España, situada en la calle 155 entre 23 y 24. Según explicó a las autoridades policiales que llegaron de urgencia a la propiedad para asistirla, su marido llegó borracho a la noche, comenzó a agredirla verbalmente y tras eso le dio una brutal golpiza frente a su bebé de 4 meses.

Además, sostuvo que la amenazó con una botella rota y para frenarlo tuvo que poner su mano por delante. Sufrió un profundo corte y tuvo que ser trasladada al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde profesionales médicos se hicieron cargo de la situación y le suturaron la herida. Por otro lado, quedó contenida con psicólogos y familiares que la ayudaron con el recién nacido.

El sujeto, tras agredir a su esposa, se dio a la fuga de la vivienda y fue encontrado tras un intenso rastrillaje en la intersección de Fangio y 23. Iba deambulando por la vía pública y le quitaron un cuchillo marca Tramontina. Inmediatamente lo trasladaron a la Comisaría 1era, donde quedó alojado a la espera de que el fiscal que tomó la causa decida cómo seguir procediendo.

La primera medida fue imponer una perimetral y brindarle un botón antipánico a la víctima, para que lo utilice cuando esté en situaciones de peligro. Es por dicho motivo que tanto ella como su círculo cercano piden que no suelten al agresor porque temen que pueda volver y asesinarla