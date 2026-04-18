Detuvieron al titular de la Comisaría 3ra. de Florencio Varela

Investigan irregularidades en un procedimiento relacionado con la detención de un hombre de ciudadanía colombiana, en el que desaparecieron elementos de valor.

Un verdadero escándalo sacude a la Policía de Florencio Varela a partir de la detención del titular de la Comisaría 3ra. y de su jefe de calle, en el marco de una investigación sobre un procedimiento irregular, en el cual desapareció una valija con dinero. Hasta la seccional ubicada sobre Avenida Senzabello al 1700, llegaron uniformados de la unidad de Asuntos Internos, donde desarrollaron un allanamiento.