Detuvieron al titular de la Comisaría 3ra. de Florencio Varela

Investigan irregularidades en un procedimiento relacionado con la detención de un hombre de ciudadanía colombiana, en el que desaparecieron elementos de valor.
Un verdadero escándalo sacude a la Policía de Florencio Varela a partir de la detención del titular de la Comisaría 3ra. y de su jefe de calle, en el marco de una investigación sobre un procedimiento irregular, en el cual desapareció una valija con dinero. Hasta la seccional ubicada sobre Avenida Senzabello al 1700, llegaron uniformados de la unidad de Asuntos Internos, donde desarrollaron un allanamiento.
Todo comenzó hace casi un mes con la aprehensión de un hombre de ciudadanía colombiana, que derivó en un accionar en un domicilio, en el cual desaparecieron elementos de valor y de interés para la causa. En la seccional policial, los integrantes de la fuerza especial recolectaron pruebas y tomaron testimonios a los presentes.
No obstante, por ahora, no trascendieron detalles oficiales sobre la causa ni sobre la calificación legal de la misma. Asimismo, no descartaron nuevas medidas de prueba para los próximos días y futuras detenciones.
Por otro lado, agentes de la Comisaría 1ra. del mismo partido iniciaron una investigación por venta de estupefacientes, luego de tomar conocimiento, a través del Centro de Monitoreo Municipal, sobre la presencia de un hombre que realizaba maniobras propias de pasamanos de drogas en calle Cabello.
Con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1, concretaron un allanamiento que terminó con la detención de un hombre de 42 años y el secuestro de casi cien envoltorios con cocaína, una balanza de precisión, un arma de utilería, un celular, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa
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