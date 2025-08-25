Detuvieron a conductor que atropelló a motociclista y lo dejó abandonado

El caso conmocionó a toda la comunidad varelense, ya que en los primeros videos se pudo ver claramente como el ahora capturado bajó de su rodado tras el grave impacto, miró con desprecio al herido, acomodó su capot que quedó dañado y se marchó del lugar como si nunca hubiese pasado nada. Una chica que estaba en la zona asistió al damnificado y llamó a la ambulancia. Su familia dice que le salvó la vida. Elio Garbino pelea por sobrevivir y su agresor está tras las rejas.

Es así que investigadores de la Sub DDI de Florencio Varela empezaron a buscar y a recrear el recorrido que este había realizado a bordo de su Chevrolet Corsa tras el siniestro. El mismo ocurrió en la intersección de Sallarés y La Rioja en Villa del Plata, pero estaba domiciliado en el partido de Almirante Brown. Con las imágenes correspondientes, pudieron observar que un cómplice lo ayudó a fugarse y es por eso que se ordenó una serie de tres allanamientos.

Los mismos estuvieron bajo las órdenes de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 7 y uno de ellos tuvo resultado positivo, ya que detuvieron al sujeto que atropelló a Garbino. Fue identificado como Emanuel R., de 30 años, y secuestraron el Corsa utilizado en el choque, la campera que llevaba puesta en dicho momento y el capot que quedó destrozado y que había sido apartado del vehículo.

Lo cierto es que ahora buscan al cómplice restante ya que no lo pudieron atrapar en los procedimientos, pero ya lo tienen identificado.

Es importante resaltar que familiares de la víctima, incluida su esposa y madre de su pequeño hijo, marcharon a la puerta de la Fiscalía en los últimos días pidiendo Justicia. Los investigadores se movieron rápido y les brindaron respuestas certeras. Ahora, esperan que el cuadro del joven atropellado mejore de manera considerable y salga del estado crítico que lo tiene internado en el Hospital El Cruce por un traumatismo de cráneo