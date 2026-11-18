A la menor afluencia se sumó la retracción del gasto. Según relevamientos del sector hotelero y gastronómico, el consumo promedio en restaurantes cayó más del 20% interanual, en un contexto de estadías más cortas y una mayor búsqueda de alternativas económicas por parte de los turistas.

Sobre este escenario se proyecta la influencia del fenómeno climático El Niño, que se estima extenderá sus efectos durante los próximos meses. Algunos pronósticos anticipan condiciones de mayor inestabilidad y precipitaciones superiores a las habituales en distintas zonas del país, aunque el impacto específico sobre la Costa Atlántica dependerá de la evolución de los patrones meteorológicos.

En ese contexto, quienes buscan mayores garantías de estabilidad climática pueden encontrar alternativas en destinos del nordeste brasileño, la Patagonia o el norte argentino, aunque con condiciones meteorológicas diferentes según cada región.

A este contexto adverso se agrega el factor cambiario. La depreciación del real brasileño, como efecto posterior a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a poner a Brasil entre las opciones que evalúan muchos argentinos para sus vacaciones, por la posibilidad de encontrar precios más competitivos que en los destinos nacionales.

Para el concejal Horacio Taccone, integrante de la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante marplatense, en esta situación confluyen factores económicos nacionales y problemas propios de la ciudad.

"No tenemos dudas de que la actual política económica y la caída del consumo están afectando profundamente nuestra ciudad, su industria, la actividad pesquera y, por supuesto, el turismo. Y que adicionalmente nos encontramos en situación de desventaja con Brasil", sostuvo en diálogo con este medio.

"Pero también hay deficiencias en la gestión municipal", agregó Taccone, quien cuestionó el estado general de la ciudad. En ese sentido, mencionó que Mar del Plata está "sucia, con problemas en la recolección de basura, a oscuras y con hechos graves de inseguridad".

Para el dirigente de Acción Marplatense, frente a este panorama, el instrumento que permitiría compensar la ventaja competitiva de los destinos del exterior es precisamente el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), aunque consideró que su desempeño es deficiente.

"Hay un fondo de 10.000 millones de pesos que se obtiene de aportes de los comerciantes y que recauda el municipio, pero que no envía al Ente para ser utilizado en campañas promocionales. Sin esa herramienta corremos en desventaja", denunció.

Según Taccone, el mes pasado el Ejecutivo municipal liberó un monto que no superaría el 25% de los recursos que le corresponderían al organismo. Sin embargo, aseguró que esa transferencia resultó insuficiente para cubrir las necesidades de promoción a pocas semanas del comienzo de la temporada.

"Cuando llega el dinero, no se lo usa o se lo usa para pagar salarios. Esto molesta a los comerciantes que pagan la tasa", afirmó.

El concejal no confirmó la cifra de 65 hoteles cerrados en los últimos años que circuló recientemente, aunque sostuvo que existe una crisis evidente en el sector, a la que atribuyó una combinación de baja inversión y "competencia desleal" de los alquileres temporarios.