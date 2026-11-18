Tras dos años de supresión de los trenes nocturnos, ahora se eliminarán varios a la madrugada. Y el tren Retiro-Junín sumará 10 minutos de viaje.
Un nuevo itinerario que comenzará a regir el 9 de diciembre en el servicio de la Línea San Martín (LSM) contempla un nuevo recorte de servicios, en esta oportunidad en horas de la madrugada. Y aunque desde Trenes Argentinos cuando se incorporaron tres máquinas cero kilómetro se aseguró que permitirá mejorar la frecuencia, no ocurrirá así, ya que según el itinerario al que accedió este medio está previsto el uso de 14 locomotoras, en las que están incluidas las tres nuevas, y otra de un modelo distinto, lo que significa que de la flota de 24 locomotoras incorporadas en 2013, apenas estarán en servicio 10, a raíz de la falta de repuestos y de mantenimiento, situación que se extiende a los coches de pasajeros.
Las noticias negativas no terminan ahí: el tren Retiro-Junín, que ofrece la posibilidad de viajar a puntos de la red local -José C. Paz, Pilar, Manzanares y Cabred- abonando una tarifa diferencial, sumará 10 minutos de viaje, porque ya no superará en Caseros al tren que para en todas las intermedias, y aunque entre Retiro y José C. Paz no se detiene en ninguna estación, empleará 70 minutos, apenas 3 minutos menos que los que efectúan parada en las 14 intermedias.
La Línea San Martín ya lleva 2 años de recorte de servicio nocturno: de partir de Retiro el último tren a las 0.30, pasó a hacerlo 22.30. Ahora la motosierra llega a la madrugada: mientras actualmente el primero sale de Retiro a las 3.20 y el segundo a las 3.36, con el nuevo itinerario ambos serán suprimidos y el primero partirá a las 3.50. Lo mismo ocurrirá en sentido contrario: en la actualidad el primero de José C. Paz parte a las 3.28 y el primero de Pilar a las 3.18. Pero con el nuevo horario, el primero de José C. Paz saldrá a las 3.40, y el primero de Pilar a las 3.57.
Los usuarios deberán acostumbrarse a que se modifican en varios minutos las salidas, y a situaciones insólitas, como la circulación de un semirápido José C. Paz-Retiro partiendo a las 20.48, que provocará que durante 45 minutos no haya trenes hacia Retiro en El Palomar, Caseros, Santos Lugares, Sáenz Peña, Devoto, Villa del Parque y La Paternal, perjudicando especialmente a vecinos de los partidos de Morón y Tres de Febrero.
Desde Trenes Argentinos, cuando se aplicó el recorte de servicios nocturnos, se aseguró que se debía a obras de reparación de vías. Sin embargo, en estos dos años las restricciones de velocidad por inconvenientes en las vías no solo se mantuvieron, sino que se incrementaron. El caso más llamativo es en la vía cuarta que se desarrolla entre El Palomar y Caseros, donde la velocidad máxima es de 12 kilómetros por hora, luego de que un tren de carga dañara los rieles, hace varios meses. Esa vía era utilizada por las formaciones semirápidas, que pasaron a usar la vía empleada por las que se detienen en todas las estaciones.
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