Un nuevo itinerario que comenzará a regir el 9 de diciembre en el servicio de la Línea San Martín (LSM) contempla un nuevo recorte de servicios, en esta oportunidad en horas de la madrugada. Y aunque desde Trenes Argentinos cuando se incorporaron tres máquinas cero kilómetro se aseguró que permitirá mejorar la frecuencia, no ocurrirá así, ya que según el itinerario al que accedió este medio está previsto el uso de 14 locomotoras, en las que están incluidas las tres nuevas, y otra de un modelo distinto, lo que significa que de la flota de 24 locomotoras incorporadas en 2013, apenas estarán en servicio 10, a raíz de la falta de repuestos y de mantenimiento, situación que se extiende a los coches de pasajeros.