La empresa, muy vinculada a la ciudad balnearia, confirmó que la planta no volverá a retomar la producción. El sindicato exige que se pague la totalidad de las indemnizaciones
La empresa La Campagnola confirmó el cierre definitivo de su planta industrial de Mar del Plata, que ya se encontraba sin actividad y no volverá a retomar la producción.
La decisión alcanza a casi 80 trabajadores, 58 en producción y 20 en administración, y representa un nuevo golpe para la industria y la identidad de la ciudad balnearia.
Desde la compañía, propiedad del grupo ArCor, atribuyeron la medida a la falta de materia prima para sostener la producción y a los cambios que atraviesa la industria a nivel mundial, donde la conserva se realiza en el lugar donde se capturan los peses.
Desde el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (Soip) remarcaron que no aceptarán las reubicaciones ofrecidas y que pelearán por "el 100%" de las indemnizaciones.
"El cierre es inminente, pero no llegó nada desde el Ministerio de Trabajo al gremio. Todavía no tuvimos contacto con la empresa. Se enteraron antes los medios y no enviaron expediente ni nada", aclararon altas fuentes del Soip al medio local 0223-Noticias.
Descartaron medidas de fuerza por el momento debido a que en el sindicato no tienen conocimiento de la propuesta que recibirán al ser citados en el Ministerio de Trabajo, aunque informaron que la firma ofrece reubicaciones a Córdoba, Mendoza, San Luis o Buenos Aires para desempeñarse en otras empresas del grupo Arcor.
También advirtieron que numerosos trabajadores pertenecían a La Campagnola hace 35 o 40 años, por lo que difícilmente los damnificados acepten mudarse de Mar del Plata.
En esos casos, quienes rechacen las reubicaciones deberán ser indemnizados, a pesar de que todavía en el Soip desconocen de qué manera las abonarán. "Queremos el 100% porque si no va a hacer un caso como Fate. No le vamos a entregar 30 o 35 años a la empresa y menos a una multinacional", anticiparon.
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