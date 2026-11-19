"El cierre es inminente, pero no llegó nada desde el Ministerio de Trabajo al gremio. Todavía no tuvimos contacto con la empresa. Se enteraron antes los medios y no enviaron expediente ni nada", aclararon altas fuentes del Soip al medio local 0223-Noticias.

Descartaron medidas de fuerza por el momento debido a que en el sindicato no tienen conocimiento de la propuesta que recibirán al ser citados en el Ministerio de Trabajo, aunque informaron que la firma ofrece reubicaciones a Córdoba, Mendoza, San Luis o Buenos Aires para desempeñarse en otras empresas del grupo Arcor.

También advirtieron que numerosos trabajadores pertenecían a La Campagnola hace 35 o 40 años, por lo que difícilmente los damnificados acepten mudarse de Mar del Plata.

En esos casos, quienes rechacen las reubicaciones deberán ser indemnizados, a pesar de que todavía en el Soip desconocen de qué manera las abonarán. "Queremos el 100% porque si no va a hacer un caso como Fate. No le vamos a entregar 30 o 35 años a la empresa y menos a una multinacional", anticiparon.