Dock Sud debe recuperarse rápido del traspié

Dock Sud estuvo lejos de su nivel y perdió, en una nueva fecha del Torneo Clausura de la Primera B, ante Comunicaciones, como local en el estadio de Los Inmigrantes por 1 a 0 y si bien es el último equipo de la tabla general que estaría entrando al Reducido, no puede descuidarse y necesita ponerse en órbita rápidamente para no salir del riel. El equipo de Matías Córdoba no mostró un buen desempeño y dejó al descubierto algunas desprolijidades, que en otros encuentros no se vieron.