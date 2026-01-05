Dock Sud y una lluvia de bajas para la próxima temporada

El Inundado selló la salida de 19 hombres para la campaña venidera, entre alejamientos directos y la vuelta a sus clubes vía préstamos.
Se terminó el año y, junto con él, finalizaron varios contratos en Dock Sud, en tanto que, a la par, varios jugadores completaron sus préstamos y tampoco continuarán en el plantel, por lo que, en total, el club dio a conocer una lista con 19 bajas para la próxima temporada en la Primera B Metropolitana, obligado a sumar piezas de relevancia en el vigente mercado de pases.
Los que terminaron sus contratos son Alejandro Ávalos, Enzo Vlaeminch, Ezequiel González, Ezequiel Melillo, Franco Mesa, Joaquín Schoveikofski, Lucas Chaparro, Lucas Chiapparo, Luciano Nebot, Pedro Durante, Román Sanz, Tiago Luna y Zago Zegarra.
Mientras que los que finalizaron sus préstamos son Bruno Gauna, que retornará a Quilmes; Daniel Meza Montiel, que se suma a las filas del dueño de su contrato, Argentinos Juniors; Joel González (foto), que recalará otra vez en las filas de Independiente tras sumar algo de rodaje en cancha; misma situación para Mauro Molina en el Rojo; y los otros dos son Mauro Schönfeld y Valentín Quevedo, que estarán otra vez en Deportivo Morón y Colegiales, respectivamente.
De esta manera, se espera una reconstrucción profunda del plantel de cara a la próxima temporada. Hasta el momento, el club ya sumó tres refuerzos.
Es que, en ese sentido, el Docke aceleró en el mercado de pases y en las últimas horas cerró la incorporación de Santiago Villarreal, defensor de 29 años que llega proveniente de Claypole. Ya firmó su contrato y fue presentado oficialmente.
Ese hombre puede desempeñarse como marcador central o lateral. Además de su reciente paso por el Tambero, anteriormente vistió las camisetas de Deportivo Armenio, Luján y Argentino de Merlo.
Se trata de la tercera incorporación del conjunto darsenero en lo que va del mercado de pases porque previamente habían arribado el lateral izquierdo Federico Cataldi y el volante central Pablo Despósito. Además, se concretó el regreso del delantero Thiago Villordo, quien se encontraba a préstamo en Argentinos Juniors.
