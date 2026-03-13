Dos detenidos por estafar por casi 12 millones de pesos a un bingo

Utilizaban un código QR con el que manipulaban el sistema de créditos disponible, y apostaban sin realizar gasto alguno. A través de un sistema de análisis criminal verificaron que cometieron el delito en 13 oportunidades.
Dos hombres fueron detenidos por cometer una estafa de casi 12 millones de pesos al Bingo de Quilmes mediante la utilización de un código QR con el que manipulaban el sistema de carga de créditos disponible.
De esta manera, efectivos de la División CiberCrimen Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) Sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, amparados por una investigación de la Unidad Funcional de Instrucción número 1, especializada en delitos de extorsión, estafas y defraudaciones, desarticularon la maniobra ilegal.
El procedimiento delictivo se centraba en el uso de un teléfono celular, con el cual uno de ellos escaneaba el código QR de una máquina de juego de azar con el objetivo de cargar crédito. No obstante, a través de un mecanismo de adulteración cibernética, acreditaba el saldo para apostar sin descontar el monto otorgado.
Producto de esa irregularidad, el sistema contable del establecimiento registraba la operación como rechazada, aunque la máquina ya había otorgado el crédito al jugador.
Según surgió de las investigaciones, los señalados repitieron la estafa al menos 13 veces, en las que obtuvieron los tickets de pago que luego eran validados y cobrados. A través de esta maniobra lograron retirar aproximadamente 11.600.000 pesos.
Los integrantes de la fuerza de seguridad especializada realizaron tareas de campo y analizaron la información digital, con la que reconstruyeron la operatoria. Para eso, dispusieron del software de análisis criminal i2 Analyst's Notebook de IBM, herramienta que permite analizar grandes volúmenes de datos.
Posteriormente, se llevaron a cabo los allanamientos, identificaron a los responsables y secuestraron diversos elementos electrónicos. Los individuos quedaron imputados por el delito de defraudación informática mediante la manipulación de un sistema informático. Finalmente, desde la Justicia no descartaron que existan otras maniobras similares o más personas involucradas.
