Dos detenidos por estafar por casi 12 millones de pesos a un bingo

Según surgió de las investigaciones, los señalados repitieron la estafa al menos 13 veces, en las que obtuvieron los tickets de pago que luego eran validados y cobrados. A través de esta maniobra lograron retirar aproximadamente 11.600.000 pesos.

Los integrantes de la fuerza de seguridad especializada realizaron tareas de campo y analizaron la información digital, con la que reconstruyeron la operatoria. Para eso, dispusieron del software de análisis criminal i2 Analyst's Notebook de IBM, herramienta que permite analizar grandes volúmenes de datos.

Posteriormente, se llevaron a cabo los allanamientos, identificaron a los responsables y secuestraron diversos elementos electrónicos. Los individuos quedaron imputados por el delito de defraudación informática mediante la manipulación de un sistema informático. Finalmente, desde la Justicia no descartaron que existan otras maniobras similares o más personas involucradas.