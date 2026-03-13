Menor de edad herida por ataque a piedras contra colectivo de la línea 293

El hecho ocurrió en la avenida Monteverde (Ruta Provincial 4, conocida popularmente como Camino de Cintura) en el cruce con el clausurado ramal La Plata-Avellaneda del ex Ferrocarril Provincial, en el límite entre Quilmes y Florencio Varela y por un milagro no pasó a mayores, ya que la víctima tuvo lesiones que no fueron de gravedad. Se trata de una zona neurálgica dado que también allí está el Natatorio Municipal.