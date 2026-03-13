Menor de edad herida por ataque a piedras contra colectivo de la línea 293

El hecho ocurrió cuando la unidad circulaba por la avenida Monteverde a la altura del Natatorio Municipal de San Francisco Solano. Pasajeros aseguraron que son hechos frecuentes.
Un colectivo del ramal Don Orione de la línea 293 -que opera la empresa Expreso Villa Galicia San José (EVG)- fue atacado a piedrazos en San Francisco Solano y una pasajera menor de edad tuvo que ser hospitalizada tras sufrir heridas, luego de que una de las ventanillas estallara producto de los impactos de esos objetos.
El hecho ocurrió en la avenida Monteverde (Ruta Provincial 4, conocida popularmente como Camino de Cintura) en el cruce con el clausurado ramal La Plata-Avellaneda del ex Ferrocarril Provincial, en el límite entre Quilmes y Florencio Varela y por un milagro no pasó a mayores, ya que la víctima tuvo lesiones que no fueron de gravedad. Se trata de una zona neurálgica dado que también allí está el Natatorio Municipal.
La agresión causó preocupación entre los pasajeros que debieron atravesar una situación de gran nerviosismo tras el ataque. Además, las personas que circulaban a bordo del transporte público cuestionaron la actitud del chofer porque "no la trasladó a ningún centro asistencial, sino que la dejó en la parada y continuó su recorrido". Por esa razón, la niña tuvo que recurrir a un establecimiento sanitario por sus propios medios.
En ese contexto, usuarios de redes sociales aseguraron que este tipo de agresiones "se repiten con frecuencia en distintos puntos del conurbano, poniendo en riesgo tanto a trabajadores del sector como a los usuarios del servicio". Cabe destacar que aún no trascendió información sobre los responsables del delito, aunque las autoridades realizan tareas de investigación para identificarlos y detenerlos.
