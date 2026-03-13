Inauguraron una Escuela de Educación Temprana en Berazategui

Por su parte, la directora de la Escuela, Analía Agüero, expresó que "hoy es un día profundamente significativo para toda la comunidad educativa, un día que nos llena el corazón de emoción y orgullo". "Saludamos a quienes con su presencia reafirman su compromiso con la Educación Pública. Este es un espacio pensado para el desarrollo integral de nuestras infancias, donde los niños son alojados, acompañados y guiados siempre desde el lado de la amorosidad", puntualizó.