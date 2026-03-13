Inauguraron una Escuela de Educación Temprana en Berazategui

Está dirigida a niños de 45 días a 6 años de edad, que requieran una atención y acompañamiento especial en su desarrollo. Es la primera en su tipo en la Región 4, que abarca a ese distrito, Quilmes y Florencio Varela.
Se inauguró en Berazategui la Escuela de Educación Temprana 1, la primera en su tipo en la Región Educativa 4, que integra el mencionado distrito, Quilmes y Florencio Varela, en un acto encabezado por el secretario de Cultura y Educación local, Federico López, y el director de Educación Especial bonaerense, Sebastián Urquiza.
Se trata de una institución que se encarga de recibir a niños de 45 días a 6 años de edad, que requieran tempranamente la atención y acompañamiento en su desarrollo. Cuenta con profesionales de atención psicopedagógica, fisioterapia, fonoaudiología y la educación especial. Cuenta con tres aulas, un Salón de Usos Múltiples (SUM), una cocina y la dirección.
"Estamos muy felices. Es una nueva institución educativa pública que se suma al distrito, la primera en la región. Agradecemos al gobernador Axel Kicillof, por el trabajo en conjunto con el Municipio, con nuestro intendente Carlos Balor y la comunidad educativa. Estos espacios son necesarios. Seguimos acompañando desde el Estado municipal a la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad", aseguró López.
A su vez, Urquiza señaló: "Una escuela nueva hace a una Provincia más justa. Lo justo es que las familias tengan todos los días un espacio educativo para traer a los estudiantes. Les pedimos que confíen, estamos para enseñar. La escuela necesita de las familias".
Por su parte, la directora de la Escuela, Analía Agüero, expresó que "hoy es un día profundamente significativo para toda la comunidad educativa, un día que nos llena el corazón de emoción y orgullo". "Saludamos a quienes con su presencia reafirman su compromiso con la Educación Pública. Este es un espacio pensado para el desarrollo integral de nuestras infancias, donde los niños son alojados, acompañados y guiados siempre desde el lado de la amorosidad", puntualizó.
