Ex policía detenido por extorsionar a comerciantes de Florencio Varela

Los integrantes de la DDI encontraron un kit de simulación policial. Precisamente, incautaron una pistola símil 45 (airsoft) y un rifle Shark con mira telescópica; proyectiles de calibres 9 milímetros, 22, 7.62 y cartuchos de escopeta 12/70; gorras, camperas refractarias de la PFA y de la Policía de la Ciudad, remeras y pantalones de fajina; insignias de jerarquías de Cabo (PFA) y oficial primero (Pol. Ciudad), escudos del Cuerpo de Infantería, parches y un gafete (la placa de identificación) personalizado con su nombre y un número de agente falso; además, de dos granadas de gas lacrimógeno, esposas, tonfa y correajes completos.

También secuestraron el Ford Fiesta Titanium, que será sometido a peritajes para determinar si posee otras modificaciones tendientes a simular un móvil oficial. Los investigadores no descartan que haya otras víctimas provenientes de Varela, Quilmes y Berazategui.