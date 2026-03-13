Ex policía detenido por extorsionar a comerciantes de Florencio Varela

Fue cabo de la Federal y oficial de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue exonerado. Se hacía pasar por un alto mando de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes y de la Comisaría Primera del distrito.
Un ex cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) y posteriormente oficial de la Ciudad de Buenos Aires, de 34 años, fue detenido por hacerse pasar por "jefe de calle" para exigir dinero y servicios de forma gratuita a comerciantes de Florencio Varela, a quienes amenazaba con armas: el uniformado no prestaba funciones porque fue exonerado de la fuerza porteña.
La aprehensión fue llevada a cabo por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes bajo instrucción de la Unidad Funcional de Instrucción número 5, en el marco de una causa caratulada como "Extorsión agravada por su comisión reiterada".
Al falso agente, que se hacía pasar por un alto mando de la DDI y de la Comisaría Primera de Varela, lo investigan por tres casos puntuales, aunque podrían ser más. El primero data del 17 de febrero, donde acudió a una gomería de la avenida Eva Perón al 4200, donde obligó a los dueños a entregarle una cubierta y colocarla en su automóvil Ford Fiesta de color blanco, que utilizaba para sus recorridas ilegales. Días más tarde, el 27, concurrió a un lavadero de autos de Eva Perón al 5600, en el que exigió la suma de 10 mil pesos, pero como le aseguraron que no tenían el efectivo, forzó que le lavaran el rodado gratis.
Finalmente, el 1º de marzo, volvió al mismo lavadero, amenazó con una faca a los propietarios el argumentar que cumplía con el "ejercicio de su función" y les sustrajo los 10 mil pesos
Los integrantes de la DDI encontraron un kit de simulación policial. Precisamente, incautaron una pistola símil 45 (airsoft) y un rifle Shark con mira telescópica; proyectiles de calibres 9 milímetros, 22, 7.62 y cartuchos de escopeta 12/70; gorras, camperas refractarias de la PFA y de la Policía de la Ciudad, remeras y pantalones de fajina; insignias de jerarquías de Cabo (PFA) y oficial primero (Pol. Ciudad), escudos del Cuerpo de Infantería, parches y un gafete (la placa de identificación) personalizado con su nombre y un número de agente falso; además, de dos granadas de gas lacrimógeno, esposas, tonfa y correajes completos.
También secuestraron el Ford Fiesta Titanium, que será sometido a peritajes para determinar si posee otras modificaciones tendientes a simular un móvil oficial. Los investigadores no descartan que haya otras víctimas provenientes de Varela, Quilmes y Berazategui.
