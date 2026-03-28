Dos detenidos por tenencia ilegal de armas de guerra y municiones

Al momento de identificar a los ocupantes y realizar la inspección preventiva del habitáculo, los agentes de seguridad hallaron un importante arsenal y elementos de interés para la justicia: un arma de guerra con alto poder de fuego y una pistola de uso civil; gran cantidad de proyectiles aptos para el disparo de ambas armas; un cuchillo de porte táctico y varios teléfonos móviles que serán sometidos a peritajes.