Dos detenidos por tenencia ilegal de armas de guerra y municiones

La captura se produjo luego de una persecución iniciada por maniobras sospechosas en la vía pública. Les incautaron gran cantidad de proyectiles.
Dos hombres mayores de edad fueron aprehendidos en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, bajo los cargos de tenencia ilegal de arma de guerra y de uso civil. El operativo, que combinó vigilancia tecnológica y despliegue territorial, permitió interceptar un vehículo que circulaba de manera errática por las arterias principales de la zona.
El procedimiento se originó a partir de una alerta de monitoreo que detectó un automóvil realizando maniobras irregulares, lo que sugería una posible evasión o estado de intoxicación de los ocupantes. Ante esta situación, móviles de la Policía de la Provincia de Buenos Aires iniciaron un operativo de interceptación que culminó a las pocas cuadras.
Al momento de identificar a los ocupantes y realizar la inspección preventiva del habitáculo, los agentes de seguridad hallaron un importante arsenal y elementos de interés para la justicia: un arma de guerra con alto poder de fuego y una pistola de uso civil; gran cantidad de proyectiles aptos para el disparo de ambas armas; un cuchillo de porte táctico y varios teléfonos móviles que serán sometidos a peritajes.
Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno. Los elementos secuestrados fueron incorporados a la causa como material probatorio, mientras se investiga si los aprehendidos y el vehículo están vinculados a otros hechos delictivos registrados recientemente en la región.
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