Refuerzan la planificación estratégica contra el delito en Almirante Brown

Autoridades municipales, policiales y del Ministerio de Seguridad bonaerense analizaron el "Mapa de Calor" del distrito para optimizar el despliegue policial y el uso de herramientas tecnológicas de prevención.
En una jornada orientada a profundizar las políticas de seguridad ciudadana, las autoridades municipales de Almirante Brown mantuvieron una reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y jefes policiales del distrito. El cónclave tuvo como eje central la evaluación de las estadísticas criminales actuales y la optimización de los recursos tecnológicos integrados al Centro de Operaciones Municipal (COM).
Durante el encuentro, del que también participaron el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti, y el subsecretario Enzo López, se analizó de forma pormenorizada el denominado "Mapa de Calor". Esa herramienta técnica permite identificar las zonas con mayor incidencia de ilícitos y ajustar el patrullaje preventivo de acuerdo a la demanda de cada localidad. Uno de los puntos destacados fue el rendimiento del sistema de Anillo Digital, que actualmente cuenta con 106 lectoras de patentes. Este sistema procesa aproximadamente un millón de dominios por día, permitiendo la detección inmediata de vehículos con pedido de secuestro que ingresan o egresan del partido.
Asimismo, se repasó el funcionamiento de las más de 2.100 cámaras de monitoreo y los 221 puntos seguros (paradas de colectivos conectadas al COM) distribuidos en puntos estratégicos. Según explicaron las autoridades, la meta es mejorar la velocidad de respuesta ante emergencias coordinando de forma directa con los móviles de cuadrícula.
El municipio informó que proyecta un crecimiento sostenido en la infraestructura de seguridad vecinal para el transcurso de este año. Alarmas vecinales: Actualmente el distrito posee 710 dispositivos instalados. El objetivo es superar las 800 unidades antes de fin de año para cubrir la práctica totalidad del territorio; Participación ciudadana: La aplicación "Brown Previene" ya alcanzó las 60.000 descargas, funcionando como un botón de pánico digital vinculado directamente a la central de emergencias; Infraestructura urbana: Se ratificó la continuidad del plan de recambio por luminarias LED, factor que las autoridades policiales consideran clave para mejorar la visibilidad y reducir las zonas de vulnerabilidad durante la noche.
"Este es un espacio de trabajo articulado que nos permite fortalecer la planificación estratégica, optimizar recursos y mejorar las acciones de prevención y respuesta ante el delito", sostuvo el intendente interino Juan Fabiani. En ese marco, desde la comuna reafirmaron la premisa de la gestión de continuar invirtiendo en tecnología para que los vecinos puedan circular y vivir con mayor tranquilidad, destacando que Almirante Brown se posiciona como uno de los distritos con mayor despliegue de herramientas de prevención de la región.
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