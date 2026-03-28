Refuerzan la planificación estratégica contra el delito en Almirante Brown

Durante el encuentro, del que también participaron el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti, y el subsecretario Enzo López, se analizó de forma pormenorizada el denominado "Mapa de Calor". Esa herramienta técnica permite identificar las zonas con mayor incidencia de ilícitos y ajustar el patrullaje preventivo de acuerdo a la demanda de cada localidad. Uno de los puntos destacados fue el rendimiento del sistema de Anillo Digital, que actualmente cuenta con 106 lectoras de patentes. Este sistema procesa aproximadamente un millón de dominios por día, permitiendo la detección inmediata de vehículos con pedido de secuestro que ingresan o egresan del partido.