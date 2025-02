El Canning Motorsport comenzó el año con un podio

Más allá del descontento de Canapino, que realizó una fuerte autocrítica, el Canning Motorsport celebró su primer gran resultado del año, sobre todo porque durante todo el verano trabajaron en la unidad Camaro para llegar óptimo al debut en el Sur.

De todas maneras, Canapino fue crítico con su nivel y así lo mostró en diálogo con el portal Sólo TC: "Tengo una mezcla de sensaciones, primero la bronca de haber perdido la carrera y concretar un triunfo, con lo difícil que es ganar en el TC. Siento que le vengo pegando en el palo desde el 2023 y 2024, cuando volví. Hice un montón de podios, pero no pude ganar".

Y agregó: "Ahora arrancó el año, hice la pole position pero no puedo ganar, en la última del año pasado estaba para triunfo y se me paró el motor. Vengo con el karma de no poder ganar".

Igualmente, Canapino expresó que tiene fe en que se le dará la alegría junto al ex JP Carrera, hoy Canning Motosport, para volver a los festejos, dado que no gana en TC desde 2022, cuando venció en Rafaela: "Ya llegará, entiendo que en las próximas 14 carreras que quedan en el año se nos dará".