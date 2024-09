El Cervecero, con buenas noticias en relación a los lesionados

El Decano no afloja su marcha rumbo al duelo contra el conjunto de Santiago del Estero, por lo tanto apunta a pulir algunos detalles respecto de su actuación frente a Alvarado.

Los dirigidos por Sergio Rondina ponen en alto la expectativa de vencer como local al conjunto del norte y se apoya en la recuperación de los estandartes Enrique y González, los cuales se establecieron de las dolencias musculares que los dejaron fuera del choque en Mardel, por lo tanto volverán al once titular. Todavía no está definido a quiénes reemplazarán, ya que el equipo no hizo fútbol formal.

Lo que sí hicieron los jugadores fueron tareas tácticas, por lo que trabajaron en el Anexo Esteban Glellel, Damián Adín, Federico Tévez, Santiago Moya, Ayrton Sánchez, Leandro Allende, Iván Ramírez, Enzo Kalinski, Ramiro Luna, Emanuel Herrera y Lautaro Parisi, con tenencia de pelota entre dos grupos de seis.

Quien mejoró de su dolencia es el volante Luna, que padecía una fatiga muscular, y pudo hacer ejercicios con pelota en espacios reducidos con los once que jugaron ante Alvarado, al tiempo que se entrenaron aparte Julián Gurzi y Federico Mazzurco por molestias.