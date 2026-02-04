El Circuito de Ahorro Brown inicia su ciclo 2026 con operativos en todo el distrito

La importancia de este primer ciclo del año radica en el impacto económico directo para las familias brownianas. Al evitar los costos de intermediación, los precios se mantienen significativamente por debajo de los valores registrados en las grandes cadenas de supermercados. Desde la comuna resaltaron que "el Municipio continúa ofreciendo numerosas alternativas de mercado para que las familias del distrito tengan la oportunidad de comprar productos de calidad a precios accesibles de la mano directa de nuestros productores".

En ese sentido, detallaron que el Mercado de Cercanía Brown Ahorra llega los martes 10 y 24 frente a la estación Burzaco de la Línea General Roca (LGR), Ricardo Rojas y Pellegrini de 9 a 14. Los miércoles 11, 18 y 25 la propuesta se trasladará frente a la estación Claypole, Avenida 17 de Octubre y Nazca). Y hará lo propio los viernes 6,13, 20 y 27 también en el horario de 9 a 14. Dicho mercado ofrecerá frutas, verduras, pescadería y productos de almacén.

También los viernes de 9.30 a 14, productores de Glew ofrecerán verduras agroecológicas y frutas de estación en el Mercado Multiplicar del Instituto Municipal de Economía Social (IMES) ubicado en Cruz del Sur 1271 esquina Uruguay en Burzaco. En el lugar se ofrecerá un 40 por ciento de descuento en las compras utilizando cuenta DNI. Los Mercados bonaerenses llegan los martes y viernes, de 8 a 14, frente a la estación Longchamps, Lado Este. Allí los vecinos pueden comprar productos locales, frutas y verduras, de almacén y dietética.

En tanto la Feria de Productores Rurales arribará a la Granja Educativa Municipal, Juan B. Justo 1000, Ministro Rivadavia, el sábado 21 y domingo 22 de 12 a 21, edición nocturna, y el sábado 28, de 10 a 17. La propuesta llegará también a la Plaza Cerretti de Adrogué, Diagonal Toll y Cerretti, el viernes 27 de 10 a 14. Como siempre en dicha feria se venderán frutas, verduras, fiambres y embutidos, bazar, artesanías, mieles, huevos, panificados y plantas y plantines.

Los vecinos también podrán acceder a los productos y servicios que ofrecen las diversas ferias que recorren los barrios de las doce localidades de Almirante Brown, entre ellas, la de Emprendedores y Gastronomía. Una propuesta que arribará el próximo fin de semana a la Plaza Luján de José Mármol y que visitará también durante este mes el circuito de la estación de Longchamps, el Polideportivo de Rafael Calzada y la plaza Manuel Belgrano de Burzaco.