El femenino de Lanús volvió a Primera

Las dirigidas por Granda habían perdido la posibilidad del ascenso directo ante Unión de Santa Fe, pero cerraron una temporada formidable en la final del mini-torneo. Tras el empate sin goles en la primera final, disputada en el estadio Hugo Moyano, Lanús se impuso con autoridad en la revancha jugada en el estadio Néstor Díaz Pérez.

Los goles de la consagración fueron obra de Kelly Rigau, quien abrió el marcador con un golazo de tiro libre a los 18 minutos del primer tiempo, y de la delantera Brenda Varela, que sentenció la historia con un remate potente desde fuera del área a los 21 minutos del complemento. El equipo visitante sufrió la expulsión de Antonella Jensen a los 36 minutos de la etapa inicial, un factor que ayudó a las Granates.

Con este triunfo, Lanús consiguió el segundo ascenso a la Primera División del Fútbol Femenino, acompañando a Unión de Santa Fe, que fue el campeón. Las únicas dos derrotas del Granate en toda la temporada fueron, precisamente, los dos partidos finales ante las santafesinas (ambos por 1-0).

El conjunto de la región, durante la Fase Regular, cosechó un impresionante récord de 12 triunfos y cuatro empates. En esa etapa, se destacó la histórica goleada 10-0 a Deportivo Morón por la 7ma. fecha, la máxima goleada del primer equipo femenino en una categoría de AFA. La delantera tucumana Brenda Varela fue la máxima artillera del equipo con 13 goles, cerrando una campaña memorable.