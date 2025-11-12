El Instituto de Formación Docente 41 arrancará el ciclo lectivo 2026 con nuevo edificio

"Estamos avanzando con una ampliación muy importante del ISFD 41, una institución emblemática que durante décadas funcionó sin edificio propio y que pudimos concretar hace unos años. Hoy seguimos invirtiendo en educación pública con un nuevo edificio que incorporará más aulas y servicios, subrayó el jefe comunal.

La nueva construcción, desarrollada en planta baja, primer y segundo piso, contará con diez aulas, tres laboratorios, un auditorio, una biblioteca de 113 metros cuadrados, dos salas para docentes, espacios administrativos, áreas de servicios y núcleos sanitarios. En total, la superficie será de 1.800 metros cuadrados, con 603 metros cuadrados cubiertos por planta. Este nuevo edificio se suma al primero, inaugurado en marzo de 2021 por la actual gestión municipal en el predio de las calles Saavedra y Colombres, que marcó un hito histórico para el distrito al otorgarle al instituto, por primera vez, un espacio propio.

De esta manera, una vez finalizada la obra, el ISFD 41 contará con dos sedes modernas, sustentables y totalmente equipadas para el dictado de sus nueve profesorados: Ciencias Naturales (Física, Química y Biología), Lengua, Inglés, Ciencias Sociales (Historia y Geografía), Matemática y Filosofía, varias de las cuales aún se dictan provisoriamente en el Nacional de Adrogué.