El Municipio de Lomas superó las 4 mil escrituras entregadas en 2025

El acto se llevó a cabo en el Parque Municipal Eva Perón y estuvo encabezado por el secretario de Hábitat e Integración Comunitaria, Alfredo Fernández, quien estuvo acompañado por Gabriel Giurliddo, subsecretario de Tierras lomense, y funcionarios de la Escribanía General bonaerense.

El programa permitió que vecinos de los 14 Centros de Gestión Municipal (CGM) pudieran avanzar con la regularización dominial, firmar sus escrituras y recibir la documentación definitiva que acredita la titularidad de sus casas. En ese marco, Fernández subrayó que "para el Gobierno de la Comunidad es prioritario que cada vez más familias alcancen la seguridad jurídica en la propiedad de sus viviendas".

Y remarcó que "estas políticas públicas son esenciales para fortalecer la identidad barrial, brindar tranquilidad a las familias y asegurar que cada hogar cuente con el respaldo legal que merece". "El Municipio sigue adelante con una política de ampliación de derechos y acompañando a los vecinos y vecinas en un paso tan significativo como es obtener la escritura de su vivienda", concluyó.