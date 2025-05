El presidente del Mate se despegó de la decisión de bajar jugadores

El presidente destacó que todos los futbolistas afectados tienen contrato vigente hasta diciembre y aseguró que el club cumplirá con sus obligaciones. "Yo les di la tranquilidad de que se va a cumplir todo lo que ellos hayan firmado. El club va a sacar los recursos que sean necesarios para cumplir con lo que corresponde hasta ahora. Los chicos estaban preocupados porque no sabían cuál era nuestra decisión", afirmó en diálago con El Mate tiene Banca.

Sin embargo, Larosa reconoció que la continuidad de los jugadores en el plantel de Primera no depende de él ni de la comisión directiva, sino del cuerpo técnico. "Están con la incertidumbre de si van a estar hasta diciembre en la Reserva. No les puedo asegurar si el cuerpo técnico revea su situación para subirlos de nuevo al plantel de primera. No depende de nosotros. Van a tener la indumentaria que corresponde, el ayudante de campo, los médicos, todo lo que les haga falta", agregó.

Consultado sobre cómo seguirá esta situación, Larosa admitió que los jugadores mantendrán una reunión con Agremiados para tomar una decisión al respecto. "Van a tener una reunión con Agremiados para tomar una decisión y luego me van a llamar. En lo personal, me da pena esta situación. No pudimos solucionarlo, lamentablemente, un tema que ya viene de hace algunas semanas atrás. Mi idea no era llegar hasta este punto", expresó con tono reflexivo.

Además, reveló que antes de reunirse con los futbolistas habló con Darío Checchia de Agremiados para asesorarse sobre cómo proceder. "El pensaba que yo lo llamaba para buscar una solución, pero le pedí que me asesore sobre cómo seguir. No pasa por la parte económica, sino por lo contractual", sostuvo, dejando en claro que el foco está en evitar problemas legales que puedan afectar al club.

Finalmente, Larosa realizó un llamado a los simpatizantes del Mate para que confíen en la transparencia del proceso. "El hincha tiene paciencia. Lo que pido es que, cualquier duda que tengan, me llamen a mí. Es un club en el que todos nos conocemos, por lo que antes de hacer un comentario está bueno que se asesoren. Vi que hubo medios que hablaron de que el presidente hizo un asado y dejó afuera a algunos. Los que no estaban en la foto fue por decisión de ellos. Cuando convoco, convoco a todo el mundo", concluyó.