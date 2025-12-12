El Viaducto Papa Francisco fue premiado como la obra vial urbana del año

Se trata del bajo nivel construido en la rotonda Los Pinos sobre la Ruta Provincial 4 (Camino de Cintura) en su intersección con la Ruta Provincial 16 (Camino de las Latas). Inaugurada en mayo de este año, la obra consistió en dos carriles bajo nivel de 3,65 metros de ancho por mano y 1400 metros de largo. La AAC distinguió a este viaducto, bautizado en honor al Papa Francisco, como la obra vial urbana del año. Según estimaciones del gobierno bonaerense, por ahí pasan unos 120 mil vehículos por día y, antes de la obra, la rotonda colapsaba.

Ahora, el tránsito de la Ruta 4 pasa por debajo de la Ruta 16. También se incorporan colectores a ambos lados del viaducto para canalizar el transporte público y el tránsito local. Los trabajos demandaron una inversión de 24.770 millones de pesos y generó 1400 puestos de trabajo, de acuerdo con cifras oficiales.

La Dirección de Vialidad bonaerense festejó la noticia y recordó que el viaducto había llegado a diciembre de 2023 con un 96 por ciento de ejecución, y así quedó durante todo el 2024. Luego, la Provincia y el municipio de Almirante Brown retomaron los trabajos necesarios para concluir el proyecto que pudo inaugurar en mayo de este año.