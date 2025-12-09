Elías Torancio no sigue en Argentino de Quilmes de cara a 2026

Durante su estadía en el club de Quilmes, Torancio disputó un total de 37 encuentros y logró convertir trece goles. De esos partidos, fue titular en 36 oportunidades y solo ingresó desde el banco de suplentes en una ocasión. Con su salida, el equipo ya acumula tres desvinculaciones, sumándose a las bajas previamente confirmadas de Tomás Núñez y Ezequiel Madariaga (quien regresó de un préstamo en el Regional Amateur y será cedido nuevamente).

Para el conjunto criollo no se trata de una novedad: el atacante despertó la mirada de muchos y, sin un proyecto que lo contenga a nivel institucional y deportivo, optó por buscar otros rumbos. No son pocos los que lo ligan a la Primera Nacional, aunque lo más firme está en la misma divisional.