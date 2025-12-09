Elías Torancio no sigue en Argentino de Quilmes de cara a 2026

El delantero, clave en la permanencia del Mate en la Primera B, se desvinculó de la institución tras anotar trece goles en 37 partidos jugados.
Argentino de Quilmes sufre una baja significativa en su ofensiva de cara al próximo campeonato de la Primera B: Elías Torancio, el máximo goleador del equipo en la última temporada, no continuará en la institución. El delantero, categoría 1996, había llegado al "Mate" a principios del 2025 luego de su paso por Excursionistas y rápidamente se consolidó como uno de los líderes, ganándose el afecto de los hinchas en poco tiempo.
Durante su estadía en el club de Quilmes, Torancio disputó un total de 37 encuentros y logró convertir trece goles. De esos partidos, fue titular en 36 oportunidades y solo ingresó desde el banco de suplentes en una ocasión. Con su salida, el equipo ya acumula tres desvinculaciones, sumándose a las bajas previamente confirmadas de Tomás Núñez y Ezequiel Madariaga (quien regresó de un préstamo en el Regional Amateur y será cedido nuevamente).
Para el conjunto criollo no se trata de una novedad: el atacante despertó la mirada de muchos y, sin un proyecto que lo contenga a nivel institucional y deportivo, optó por buscar otros rumbos. No son pocos los que lo ligan a la Primera Nacional, aunque lo más firme está en la misma divisional.
