Emiliano Amor es nuevo jugador del Halcón

Amor llega para aportar la voz de mando que la defensa del Halcón requiere tras las recientes salidas en el fondo. Su recorrido profesional comenzó en Vélez Sarsfield allá por 2014, y desde entonces ha forjado una carrera de gran regularidad. En 2018 tuvo su experiencia en el fútbol de los Estados Unidos vistiendo las camisetas de Kansas City y Swope Park Rangers, para luego retornar al país y destacarse en Aldosivi (2019) y San Martín de San Juan (2020). Su etapa más laureada se dio en el conjunto trasandino, donde disputó 88 partidos y se convirtió en un referente del vestuario del "Cacique".

Un dato distintivo de esta nueva incorporación es su presente en el plano de selecciones. Emiliano Amor se nacionalizó sirio y ya cuenta con tres presentaciones oficiales en la Selección de Siria, lo que le otorga un plus de competitividad internacional al plantel varelense. Su llegada se suma a las de Ever Banega y Rubén Botta, dejando en claro que Defensa busca rodear a sus jóvenes talentos con hombres de mil batallas para afrontar la Liga Profesional 2026.

Con la firma de Amor, Soso suma una pieza de gran porte físico y excelente juego aéreo, características vitales para la estructura táctica que pretende el entrenador. El central ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico para sumarse a los trabajos de pretemporada y empezar a conocer a sus nuevos compañeros en el predio de Bosques.