Juan Yangali firmó con Quilmes y se integra a la pretemporada

La dirigencia cervecera anunció el arribo a través de sus canales oficiales, confirmando que el futbolista viajará de inmediato para sumarse al resto de sus nuevos compañeros en el predio de Aldosivi, en la ciudad de Mar del Plata, donde el plantel profesional desarrolla la etapa más intensa de su preparación física y técnica.

La trayectoria reciente de Yangali avala su llegada a un club con las pretensiones de Quilmes. Durante el primer semestre de 2025, el volante surgido de la Isla Maciel fue el estandarte y capitán de San Telmo, donde exhibió un nivel superlativo al ser titular en los 20 encuentros que disputó. Sus actuaciones en el Candombero despertaron el interés del "Lobo" platense, club que milita en la Primera División y donde permaneció durante la segunda mitad del año pasado, sumando rodaje en la elite del fútbol argentino.

Con este bagaje de experiencia, que combina la rudeza del ascenso y el ritmo de la máxima categoría, el mediocampista llega para ocupar un rol central en el esquema táctico que pretende imprimir el cuerpo técnico para pelear por el ascenso.

Con la incorporación de Juan Yangali, la lista de refuerzos del Cervecero adquiere una dimensión considerable, demostrando que el club no escatima esfuerzos para conformar un plantel con recambio y variantes. El volante se acopla a una nómina de arribos que ya cuenta con Axel Batista, Gonzalo Marinelli, Luciano Recalde, Agustín Lavezzi, Ariel Kippes, José Barreto, Ramiro Luna, Raúl Lozano, Ian Rasso, Ulises Vera, Agustín Bolívar, Bruno Gauna, Mauro Fernández, Máximo Paredes y Aaron Spetale.

La pretemporada en "La Feliz" será fundamental para que Yangali logre la cohesión necesaria con sus compañeros antes del inicio del certamen, donde Quilmes asoma nuevamente como uno de los grandes candidatos al título.