León XIV recibió al obispo de Quilmes Carlos Tissera

Durante la conversación, calificada por Tissera como un momento de "cercanía pastoral", el prelado compartió los preparativos para la celebración de los 50 años de la creación de la diócesis de Quilmes (1976-2026), que comprende también los partidos de Berazategui y Florencio Varela.

Uno de los puntos centrales del diálogo fue el desarrollo del Tercer Sínodo Diocesano. El papa León XIV manifestó un especial interés por este proceso de consulta y participación comunitaria, valorándolo como un ejercicio de discernimiento frente a los desafíos actuales de la Iglesia en el Conurbano Bonaerense.

Según el testimonio de Tissera, el Pontífice se mostró conocedor de la fisonomía de la diócesis y del trabajo que realizan los sacerdotes, consagrados y laicos en los barrios más vulnerables de la región.

Al finalizar el encuentro, el obispo transmitió un mensaje de afecto del Santo Padre para todo el pueblo de Quilmes. "El Papa reza por toda la comunidad diocesana y les envía su bendición", señaló monseñor Tissera, quien confió los frutos de la audiencia a la protección de la Virgen María.

Este encuentro refuerza el vínculo de la Iglesia local con la Santa Sede en un año de fuerte carga simbólica para la diócesis, marcado por la consolidación de su camino sinodal y la memoria de sus cinco décadas de historia.