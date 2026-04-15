Emotivo homenaje a bombero varelense muerto en el incendio de Iron Mountain

En la jornada, estuvieron los padres de Sebastián, Jorge Campos y Miriam Albornoz. El hombre describió "un día de emociones encontradas: tristeza por lo que pasó con mi hijo, pero felicidad porque fue recordado de una manera que lo dejó presente para la posteridad". A su vez, Inés Besada, directora de la institución educativa, explicó que "en 2024, surgió la idea de bautizar a la escuela y que tras mucha deliberación, escogimos a él, quien residió en un barrio aledaño, Villa Argentina, por su ardua labor que lamentablemente culminó en tragedia".