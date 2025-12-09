Entrega de certificados a estudiantes que participaron de prácticas profesionalizantes en Brown

El acto de reconocimiento se llevó adelante en el salón Raúl Soldi de la Casa de la Cultura en Adrogué y contó con la presencia del diputado bonaerense Mariano Cascallares, del titular del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; del secretario Ejecutivo de COPRET, Adrián Pagani, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, entre otros funcionarios municipales. Los mencionados certificados se entregaron en el marco de los acuerdos establecidos en la mesa del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET).

En la oportunidad fueron reconocidos 496 estudiantes de Escuelas Secundarias, Técnicas y Agraria, Institutos de Formación Técnica y Centros de Formación Profesional, quienes realizaron prácticas educativas de "Aproximación al Mundo del Trabajo" y "Profesionalizantes" en diferentes espacios dispuestos por el Municipio, atendiendo la orientación y/o especificidad de la institución educativa.

Las áreas en las que se realizaron las prácticas fueron el Concejo Deliberante, donde participaron estudiantes con orientación en Ciencias Sociales, y el Consejo Escolar, con alumnos con orientación en administración y economía, por ejemplo. Además se articularon acciones con diversas secretarías del Municipio, entre ellas, la de Educación, Ciencia y Tecnología; Relaciones con la Comunidad; Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos; Salud; Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos; el Instituto de las Culturas y la secretaria General.

En la oportunidad, Cascallares destacó el desarrollo de la iniciativa que surge a partir del "diálogo" y la articulación de la Provincia y el Municipio. En ese marco, felicitó a los estudiantes y agradeció el compromiso de las diferentes dependencias de la comuna e instituciones que hicieron posible la implementación de las prácticas educativas. Participaron alumnos de las secundarias 22, 28, 30, 31, 33, 39, 50, 72, 80 y el Colegio Parroquial Santa Ana. Además, de las Técnica 2 y 3; de los Centros de Formación Profesional 401 y 404; de la Agraria 1, Instituto San Cayetano, ISFDyT 53 y 232; la Escuela de Enfermería Cruz Roja Argentina (filial Almirante Brown) y el Instituto Superior de Psicología Social Pichón Riviere de Lomas de Zamora.

Fueron también parte de la jornada la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone; el secretario General, Alan Grin; el secretario de Desarrollo Económico y Hacienda, Pablo Pernicone, y el presidente del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez. Además, el titular del Instituto Municipal del Deporte, Mauricio Gómez; la subsecretaria de Educación, Gabriela Vranic; la inspectora Jefa de Educación Distrital, Mónica Vázquez y miembros de la comunidad educativa, entre otros.