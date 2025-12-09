Entrega de certificados a estudiantes que participaron de prácticas profesionalizantes en Brown

Los jóvenes de Escuelas Secundarias, Técnicas y Agrarias, de Institutos de Formación Técnica y de Centros de Formación Profesional, hicieron sus experiencias en áreas del Municipio, del Concejo Deliberante y del Consejo Escolar.
Estudiantes de instituciones educativas de gestión estatal y privada de Almirante Brown que participaron de Prácticas pedagógicas y profesionalizantes realizadas en diversas áreas del Municipio, recibieron sus certificados en el marco del cierre del presente año 2025.
El acto de reconocimiento se llevó adelante en el salón Raúl Soldi de la Casa de la Cultura en Adrogué y contó con la presencia del diputado bonaerense Mariano Cascallares, del titular del Consejo Escolar, Ezequiel Mars; del secretario Ejecutivo de COPRET, Adrián Pagani, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, entre otros funcionarios municipales. Los mencionados certificados se entregaron en el marco de los acuerdos establecidos en la mesa del Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET).
En la oportunidad fueron reconocidos 496 estudiantes de Escuelas Secundarias, Técnicas y Agraria, Institutos de Formación Técnica y Centros de Formación Profesional, quienes realizaron prácticas educativas de "Aproximación al Mundo del Trabajo" y "Profesionalizantes" en diferentes espacios dispuestos por el Municipio, atendiendo la orientación y/o especificidad de la institución educativa.
Las áreas en las que se realizaron las prácticas fueron el Concejo Deliberante, donde participaron estudiantes con orientación en Ciencias Sociales, y el Consejo Escolar, con alumnos con orientación en administración y economía, por ejemplo. Además se articularon acciones con diversas secretarías del Municipio, entre ellas, la de Educación, Ciencia y Tecnología; Relaciones con la Comunidad; Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos; Salud; Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos; el Instituto de las Culturas y la secretaria General.
En la oportunidad, Cascallares destacó el desarrollo de la iniciativa que surge a partir del "diálogo" y la articulación de la Provincia y el Municipio. En ese marco, felicitó a los estudiantes y agradeció el compromiso de las diferentes dependencias de la comuna e instituciones que hicieron posible la implementación de las prácticas educativas. Participaron alumnos de las secundarias 22, 28, 30, 31, 33, 39, 50, 72, 80 y el Colegio Parroquial Santa Ana. Además, de las Técnica 2 y 3; de los Centros de Formación Profesional 401 y 404; de la Agraria 1, Instituto San Cayetano, ISFDyT 53 y 232; la Escuela de Enfermería Cruz Roja Argentina (filial Almirante Brown) y el Instituto Superior de Psicología Social Pichón Riviere de Lomas de Zamora.
Fueron también parte de la jornada la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone; el secretario General, Alan Grin; el secretario de Desarrollo Económico y Hacienda, Pablo Pernicone, y el presidente del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez. Además, el titular del Instituto Municipal del Deporte, Mauricio Gómez; la subsecretaria de Educación, Gabriela Vranic; la inspectora Jefa de Educación Distrital, Mónica Vázquez y miembros de la comunidad educativa, entre otros.
