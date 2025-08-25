Entrega de Pases Libres Multimodales a personas con discapacidad

El acto se desarrolló en el Salón Eva Perón del Municipio lomense y contó con la participación de los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Fernando Gray (Esteban Echeverría).

El titular de la cartera provincial remarcó: "Venimos con un derecho que les corresponde a los ciudadanos y que lo garantiza la Provincia de Buenos Aires", y agregó: "Viajar es un derecho. En su momento era una política pública nacional, pero el Gobierno de Javier Milei va en contra de los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros estamos convencidos de garantizar lo que falta resolver, pero sin destruir lo que ya tenemos".

En tanto, Otermín, subrayó que "ante el recorte sistemático a las personas con discapacidad, en la Provincia y en Lomas elegimos mirar al futuro con amor y no resignarnos, para poder vivir en una Argentina en paz y con oportunidades", explicó el intendente durante el encuentro junto a las familias que recibieron el pase libre.

El Ministerio de Transporte bonaerense ya lleva más de 30 mil PLM otorgados y anunció la nueva página web para tramitar las credenciales. La medida se enmarca en el proceso de modernización y transparencia que lleva adelante la cartera que conduce Marinucci en sus distintas áreas, lo que agiliza los trámites y optimiza los procesos administrativos.

En este caso, la web para el trámite del PLM cuenta con un diseño renovado, más intuitivo y accesible, que facilita la navegación desde computadoras y dispositivos móviles. El proceso de carga de datos y envío de documentación se optimizó para que los beneficiarios puedan completar el trámite de manera más ágil y segura, reduciendo los tiempos de gestión.

De la actividad participó también la diputada provincial del Frente Renovador, Ayelén Rasquetti; el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijoo; la subsecretaria de Transporte Aéreo y Fluvial, Sandra Mayol; la directora provincial Sibila Botti, y concejales y funcionarios locales.