Entregan insumos a instituciones agrarias y productivas de Brown

La jornada tuvo lugar en la Escuela de Educación Agraria N° 1 de Glew, donde el jefe comunal junto a la directora del establecimiento, Mónica Pérez, entregaron materiales para la producción hortícola y el mantenimiento de invernaderos, que beneficiarán a la escuela anfitriona, al Centro de Educación Agraria N° 34 y la Granja Educativa Municipal.

Entre los insumos entregados se destacan nylon y tirantes de madera para la construcción y refacción de invernaderos, además de semillas hortícolas de distintas variedades de repollo, remolacha, acelga, lechuga, zanahoria y rabanito que permitirán ampliar la producción y fortalecer las prácticas formativas. En tanto, la Granja Educativa Municipal recibió ejemplares frutales, entre ellos 25 durazneros y 20 mandarinos, para seguir ampliando su vivero.

"Esta articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense nos permite seguir fortaleciendo la formación técnica y la producción local con una mirada sostenible y de futuro. Nuestras instituciones educativas y productivas son un orgullo para todo Brown", destacó el intendente Mariano Cascallares. Del encuentro participaron además el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone; el director de Cooperativas Agropecuarias de la Provincia, Nicolás Bento; el director general de la Granja Municipal, Nicolás Izaguirre; y la directora del Centro de Educación Agraria N° 34, profesora Valeria Ponce.