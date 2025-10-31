Entregan insumos a instituciones agrarias y productivas de Brown

La Escuela de Educación Agraria N° 1 de Glew y la Granja Educativa Municipal recibieron materiales para la producción hortícola y el mantenimiento de invernaderos y árboles frutales.
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó en la localidad de Glew una entrega de insumos destinada a fortalecer las actividades productivas y formativas de instituciones educativas agrarias locales, en un trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.
La jornada tuvo lugar en la Escuela de Educación Agraria N° 1 de Glew, donde el jefe comunal junto a la directora del establecimiento, Mónica Pérez, entregaron materiales para la producción hortícola y el mantenimiento de invernaderos, que beneficiarán a la escuela anfitriona, al Centro de Educación Agraria N° 34 y la Granja Educativa Municipal.
Entre los insumos entregados se destacan nylon y tirantes de madera para la construcción y refacción de invernaderos, además de semillas hortícolas de distintas variedades de repollo, remolacha, acelga, lechuga, zanahoria y rabanito que permitirán ampliar la producción y fortalecer las prácticas formativas. En tanto, la Granja Educativa Municipal recibió ejemplares frutales, entre ellos 25 durazneros y 20 mandarinos, para seguir ampliando su vivero.
"Esta articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense nos permite seguir fortaleciendo la formación técnica y la producción local con una mirada sostenible y de futuro. Nuestras instituciones educativas y productivas son un orgullo para todo Brown", destacó el intendente Mariano Cascallares. Del encuentro participaron además el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el secretario de Relaciones con la Comunidad, Federico Sassone; el director de Cooperativas Agropecuarias de la Provincia, Nicolás Bento; el director general de la Granja Municipal, Nicolás Izaguirre; y la directora del Centro de Educación Agraria N° 34, profesora Valeria Ponce.
