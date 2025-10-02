Equipan móviles policiales con cámaras lectoras de patentes

El intendente Mariano Cascallares y la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel, exhibieron los primeros cuatro móviles de la Policía Bonaerense equipados con esta tecnología que permite leer en tiempo real los dominios de los vehículos que circulan a su alrededor e identificar aquellos que tengan pedido de secuestro.

La iniciativa ubica a Almirante Brown a la vanguardia en materia de prevención del delito posibilitando que la misma tecnología que usan las más de 100 cámaras LPR lectoras de patentes ubicadas en accesos al distrito esté a disposición de los efectivos dentro del móvil policial. En ese sentido, cuando se detecta el dominio de un rodado con pedido de captura por estar involucrado en algún ilícito se cruza la información directamente con el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco en pocos segundos y se avanza con su detención.

"En Almirante Brown trabajamos cada día por incorporar más y mejores herramientas de prevención del delito con la única finalidad que nuestros vecinos vivan más tranquilos", destacó el intendente Mariano Cascallares, quien remarcó que "esta prueba piloto realizada en articulación con el Ministerio de Seguridad bonaerense es fundamental para seguir mejorando el trabajo de las fuerzas de seguridad y la Justicia".

Finalmente, el jefe comunal destacó las distintas herramientas impulsadas desde la comuna para fortalecer la prevención, como las Alarmas Comunitarias, los Puntos y Paradas Seguras y los Corredores Escolares Seguros. También la App Brown Previene con Botón de Pánico -que ya utilizan más de 50 mil vecinos- y las más de 2.000 cámaras de monitoreo distribuidas en todas las localidades y en las unidades de las líneas locales de colectivos.