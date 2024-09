Escalante: "Era muy importante ganar en casa"

Frente a un rival de aspiraciones similares, el Criollo sacó a relucir su jerarquía y aprovechó las equivocaciones de su rival, para quedarse con tres puntos que lo invitan a seguir con el sueño de quedarse con el torneo del segundo tramo del 2024.

Después del 2 a 1 sobre el Canario, el futbolista remarcó: "Estoy muy contento de volver y que se haya dado el triunfo. Mi objetivo era volver en buena manera, entrené dos semanas a full y me sentí bien, justo se dio la baja de (Facundo) Lando y me tocó a mí. Me deja muy contento que pude terminar el partido bien".

A su vez, el futbolista se refirió al presente del elenco de la región, que alcanzó los 25 puntos y quedó a 4 del puntero Colegiales, en el cierre de la fecha 14 del certamen: "Nosotros vamos partido a partido. Era muy importante ganar acá en casa para seguir dando pelea".

Con vistas a lo que se viene, la seguidilla que deberán afrontar los dirigidos por Adrián Czornomaz no es para nada accesible: visitará a Dock Sud en el Estadio de Los Inmigrantes y recibirá al puntero del torneo en La Barranca: "Todos los partidos son importantes. Ellos vienen bien posicionados en la tabla, pero los dos partidos van a ser finales".

Por lo pronto, el Pirata contará con la buena noticia de que ya tendrá a disposición a Lando, el habitual lateral derecho que cumplió ante el elenco de Jáuregui su fecha de sanción por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla.