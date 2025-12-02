Estaciones Deportivas en Lomas, una propuesta saludable que suma adeptos

Al aire libre, en plazas y parques públicos, los lomenses pueden sumarse a esos espacios que combinan la actividad física y la salud.
En Lomas de Zamora comenzaron a funcionar las Estaciones Deportivas, un programa que combina actividad física y salud, en las catorce localidades del distrito. La propuesta, que se desarrolla en ambientes naturales, al aire libre y de forma libre y gratuita, suma cada vez más adeptos. Un listado con distintos puntos es la antesala de una actividad que busca una repercusión positiva a nivel sanitario a través del movimiento corporal. Yoga, Zumba, entrenamiento funcional y Tai Chi Chuan son las disciplinas para que los lomenses se aproximen a las Estaciones Deportivas.
Pueden sumarse libremente a las clases que se realizan en los parques y plazas municipales, sin necesidad de inscripción previa, cerca de sus domicilios, en cada uno de los Centros de Gestión Municipal (CGM). Los interesados en iniciarse en esta actividad puede consultar la guía de las Estaciones Deportivas a través del siguiente link: https://lomasdezamora.gov.ar/gestion/deportes-lomas/estaciones-deportivas
comentar