Estaciones Deportivas en Lomas, una propuesta saludable que suma adeptos

En Lomas de Zamora comenzaron a funcionar las Estaciones Deportivas, un programa que combina actividad física y salud, en las catorce localidades del distrito. La propuesta, que se desarrolla en ambientes naturales, al aire libre y de forma libre y gratuita, suma cada vez más adeptos. Un listado con distintos puntos es la antesala de una actividad que busca una repercusión positiva a nivel sanitario a través del movimiento corporal. Yoga, Zumba, entrenamiento funcional y Tai Chi Chuan son las disciplinas para que los lomenses se aproximen a las Estaciones Deportivas.