Estrella del Sur piensa en Deportivo Paraguayo con dos hombres clave menos

El DT sabe que lo inmediato pasa por trabajar el aspecto anímico de un plantel que venía en alza y sufrió un golpe inesperado. Si bien Estrella tiene un lugar asegurado en el Reducido, la premisa será llegar en el mejor nivel posible para poder ilusionarse con dar el batacazo en la definición del campeonato.

La próxima cita marcará una exigente prueba. El domingo, desde las 15.30, el conjunto de Ezeiza visitará a Deportivo Paraguayo, en un duelo que exigirá máxima concentración y orden táctico. A la dificultad del rival se le suman dos bajas claves: Nahuel Gómez, uno de los hombres fijos del mediocampo, no podrá estar por la expulsión sufrida ante el Arrabalero. Su ausencia obligará al cuerpo técnico a reestructurar la mitad de la cancha y buscar variantes que mantengan el equilibrio en un sector fundamental del campo.

Por otro lado, Sergio Salomone también vio la roja a segundos del final y no estará dentro de los 20 que representarán al elenco de Alejandro Korn. La incógnita será quién acompañará a Facundo Ojeda en la ofensiva.

Estrella del Sur sabe que tiene material para recuperarse y volver a mostrar su mejor versión. El desafío será demostrarlo de visitante y sostener la confianza de cara al sprint final de la temporada, donde cada detalle puede ser decisivo.