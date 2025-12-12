Evitaron que un hombre se quitara la vida en Varela

La salud mental de la población se convirtió en una de las principales temáticas que preocupan a las autoridades, por el incremento año tras año de personas que se quitan la vida o intentan hacerlo. Las cifras son realmente alarmantes, pero gracias al rápido accionar de los trabajadores del área de vigilancia del municipio varelense, salvaron a un hombre de mediana edad que atravesaba una severa crisis en el ámbito personal que lo llevó a querer tomar la decisión errónea.

El episodio ocurrió cuando los operadores del Centro de Monitoreo detectaron mediante las cámaras de seguridad a una persona en actitud inusual sobre la baranda del puente ubicado sobre el paso bajo nivel de la Avenida Eva Perón, a muy pocas cuadras de la Comisaría Primera de Florencio Varela. De inmediato se activó el protocolo de emergencia y se envió al lugar a agentes de la Guardia Comunal.

Al tomar contacto con esta persona, los efectivos iniciaron un diálogo de contención, logrando calmarlo y retirarlo de la zona de riesgo. Durante la asistencia, se constató que atravesaba problemas personales, por lo que se dio aviso a familiares para que pudieran acompañarlo. Tras la intervención, el muchacho fue trasladado al Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo en una ambulancia del SAME, donde recibió la atención correspondiente.

Desde el municipio destacaron la importancia del monitoreo permanente y la rápida articulación entre las distintas áreas para prevenir situaciones de peligro y brindar contención inmediata a quienes lo necesitan.

Vecinos se solidarizaron con la víctima y agradecieron que hayan logrado salvarle la vida. Otros dijeron que pasaron por esa situación y que es fundamental la contención de las familias y de las autoridades, sobre todo en panoramas similares al actual, con altas tasas de desempleo y preocupación por el futuro.