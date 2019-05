Exiliado llevará su poderoso sonido a Casa Colombo

Precisamente, el grupo tocará este sábado en Casa Colombo a partir de las 22. Repasará sus clásicos temas y los nuevos que formarán parte de una nueva producción discográfica. También, la vedette de la noche será su canción "Sr. Wake Up" un mash up de Rage Against the Machine y Las Manos de Filippi.

Como el fuerte viento de la costa, Exiliado demostrará que su fuerza rockera está cada día más intacta.

En diálogo con este medio, Franco Coco Carobino, guitarrista y vocalista., expresó que el concierto en Casa Colombo es "todo un desafío", al tiempo que remarcó que "nos encanta llevar todas nuestras canciones a una ciudad tan grande y que queremos mucho". A él lo acompañan Juan Manuel Barceló en bajo y Brian Mehrbald en batería

Además, resaltó la importancia de que el show del sábado se haga en un contexto de una "fecha propia", aunque indicó que las bandas que tocarán con ellos "van a aportar mucho a la fecha".

También, dejó en claro que no van a desaprovechar la oportunidad porque es "muy importante sabiendo del esfuerzo que conlleva como banda emergente e independiente. Estamos muy ansiosos".

Exiliado lleva más de 26 mil kilómetros de gira, lo que la hace una banda rutera por excelencia. Sin embargo, este año pone más el foco en lo que es la composición. Si bien no adelantó las temáticas de las próximas canciones, recalcó que hablarán "sobre cosas que sentimos. Va a ser algo muy lindo"y convocó: "Van a tener que venir ustedes para descifrar bien que es lo que se viene".

Un tema de que sí hablo es Sr. Wake Up, que nació de una fusión de Rage Against the Machine y Las Manos de Filippi. "La letra y la música tienen muchas cosas de ambas bandas", describió y luego habló de su origen: "Nació de una gira que hicimos a Rosario. Es más, te puedo decir que su nacimiento se dio en plena ruta. Entre Rosario y Mar del Plata, el viaje dura 8 horas y algo teníamos que hacer" (bromea).

La canción posee sonidos bien intensos y las letras se basan en consideraciones con respecto a la sociedad y a la política. En fin, es muy anti sistema y revolucionaria. "Intentamos plantearla de acuerdo a nuestras opiniones", mencionó.

Como bien dijo Coco, la banda se encuentra en un proceso creativo y resaltó que "no estamos apurados en sacar un disco, no lo queremos hacer así por qué sí. Hay que ser responsable con lo que se quiere decir".

Cabe destacar que la clave de este grupo es la amistad debido a que sus integrantes se conocen desde hace mucho tiempo. Sin dudas, ser amigos de la vida, refuerza la idea de ser una gran banda.

En Casa Colombo tocarán Retrovertigo, Toro Santo, y Soster. Gran fecha gran.