Nardini reivindicó el rol de los municipios para sostener la obra pública

Entre los casos presentados estuvieron el Polideportivo Diego Armando Maradona de Moreno, el sistema de alumbrado de Necochea y Quequén, las intervenciones sobre el Río Luján y la terminal de ómnibus de esa ciudad, además del polo industrial, científico y tecnológico de Escobar. Malvinas Argentinas, en tanto, expuso los alcances del proyecto Distrito Malvinas.

La agenda incluyó también el desafío que representan los fenómenos climáticos para las ciudades y la necesidad de contar con infraestructura preparada para responder ante contingencias. En ese sentido, se abordó la coordinación entre municipios como una herramienta para afrontar emergencias y mejorar la capacidad de respuesta.

Esfuerzo de los municipios

Al cerrar el encuentro, Nardini puso el acento en la función que cumplen las administraciones locales. “Son los municipios y los equipos de cada territorio los que transforman la calidad de vida de la gente para mejor”, sostuvo.

El jefe comunal cuestionó además el escenario que atraviesa la obra pública. “Hoy estamos en una situación donde no hay una mirada para fortalecer la obra pública, que genere desarrollo, que genere trabajo, que genere accesibilidad”, afirmó. Según planteó, ese contexto obliga a los municipios a incrementar los esfuerzos para sostener proyectos y atender demandas crecientes.

Nardini también destacó la necesidad de trabajar de manera coordinada. Señaló que las dificultades vinculadas con infraestructura y servicios pueden abordarse de otra manera cuando intervienen equipos técnicos de diferentes distritos, organismos públicos y empresas.

“No es lo mismo que una dificultad la tenga que afrontar un municipio solo a que la enfrente un conjunto de personas idóneas, capacitadas y con la convicción de entender esa problemática”, expresó.

Malvinas Argentinas ya había sido sede de anteriores encuentros de funcionarios de Obras Públicas. En 2024, durante la segunda edición, la agenda también estuvo enfocada en los desafíos de los distritos y en la articulación entre municipios, Provincia y sector privado.

En esta quinta edición, Nardini volvió a plantear que la planificación y el intercambio de experiencias resultan centrales en momentos en que las comunas deben asumir responsabilidades cada vez mayores. El intendente cerró con un llamado a mantener estos ámbitos de articulación para impulsar una agenda de infraestructura que permita sostener el desarrollo, generar oportunidades y mejorar los servicios que reciben los bonaerenses.