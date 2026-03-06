Fabiani abrió las sesiones ordinarias en Almirante Brown con foco en seguridad y obras universitarias

En ese marco, anticipó, además, que este año se sumarán 300 nuevos policías a la prevención del delito en el distrito y ratificó el compromiso del Estado municipal de continuar trabajando por una comunidad con más inclusión y justicia social.

"En la Argentina avanza la idea de que el Estado es una carga, que la solidaridad es un error y que la única salida es individual. Frente a esos mensajes, en Almirante Brown respondemos con más comunidad, más gestión y con un estado al servicio de nuestros vecinos", indicó Fabiani para agregar: "Como siempre nos marca Mariano Cascallares, para nosotros la política es la herramienta más importante de transformación".

Frente a los concejales de las diferentes fuerzas políticas; al diputado provincial e intendente en uso de licencia, Mariano Cascallares; al titular del Deliberativo; Nicolás Jautuschenko; a la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel; a los integrantes del equipo mMunicipal y a cientos de vecinos, Fabiani anticipó que la comuna continuará sumando herramientas para la prevención como las cámaras de monitoreo, las Paradas Seguras y los Tótems de Seguridad, los Corredores Escolares Seguros, las Alarmas Vecinales y la aplicación Brown Previene.

En materia de salud, el jefe comunal interino mencionó que durante 2025 el sistema de Telemedicina alcanzó un incremento del 150 por ciento garantizando la atención médica de las especialidades clínica médica, clínica pediátrica y salud mental. También destacó que, en materia sanitaria, el año pasado Zoonosis Brown concretó 101.967 prestaciones.

Asimismo, expresó la preocupación por el parate de las obras del Plan Director de Expansión de Agua y Cloaca de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por lo que "seguiremos insistiendo ante esta empresa del Estado Nacional para que reanude las obras esenciales para nuestro distrito", al tiempo que llamó la atención sobre la suspensión definitiva de parte de Nación del Programa Agua y Cloaca+Trabajo y de conexiones domiciliarias, obras esenciales para los vecinos.

Fabiani destacó que 2025 quedará en la memoria como un año de obras históricas para Almirante Brown, con la inauguración del Viaducto Papa Francisco y los pasos bajo nivel de Diehl en Longchamps y Presidente Perón en Rafael Calzada bajo las vías de distintos ramales de la Línea General Roca (LGR). Además remarcó el avance de la transformación integral de la Ruta Provincial 4, junto con nuevas obras de pavimentación y mejoras viales en distintos barrios y la construcción del tercer carril de la avenida Hipólito Yrigoyen entre Diehl y Payró.

También señaló que el gobierno local continuó con "obras clave para mejorar la infraestructura hidráulica del distrito, como la ampliación del cuenco regulador de la calle Alsina en Claypole y la finalización del desagüe pluvial Burzaco Sur". En ese marco, se sumó además la colocación "de 21 puentes peatonales sobre arroyos que conectan barrios y brindan mayor seguridad y accesibilidad a los vecinos".

Luego indicó que "se sigue ampliando la infraestructura social del distrito con el avance del plan de 394 viviendas junto al Gobierno bonaerense (88 en José Mármol y 306 en San Francisco de Asís), que ya cuentan con alrededor del 60 por ciento de ejecución". A esto se suman la puesta en valor de la Quinta Rocca de Burzaco y la construcción del CAPS Floreal Ferrara, completando la mejora integral de la red de 33 centros de atención primaria de la salud del distrito.

En materia de seguridad, Fabiani remarcó que desde el inicio de la gestión la prevención siempre fue una prioridad. "Actualmente el distrito cuenta con un sistema de prevención y control integrado por más de 2.100 cámaras de monitoreo distribuidas en todo el territorio", apuntó.

En esa línea, apuntó que durante 2025 se instalaron cerca de 100 nuevas alarmas vecinales y el objetivo es superar este año los 800 dispositivos para cubrir prácticamente todo el distrito. Además, funcionan 221 paradas y puntos seguros conectados al Centro de Operaciones Municipal, y un Anillo Digital con más de 106 cámaras lectoras de patentes que procesan alrededor de un millón de dominios por día.

Y remarcó que más de 60 mil vecinos utilizan la aplicación Brown Previene, que se renovó la flota de patrulleros de seguridad, que se continúa con el mantenimiento y combustible para los móviles policiales y que se incorporaron nuevas bases operativas para las divisiones Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), Sub Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y Delitos Complejos.