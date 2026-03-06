La Línea Sarmiento, limitada entre Liniers y Moreno el domingo

Por otra parte, a partir del lunes regirá un nuevo itinerario de servicios para el ramal Once-Moreno, que es casi idéntico al actual, pero registra algunos cambios en especial en los servicios ascendentes.

Según informó Trenes Argentinos, la razón de la restricción en los servicios el domingo es en el marco de los avances de las obras de construcción de los cruces a bajo nivel situados a la altura de las calles Federico García Lorca (junto a la estación Caballito); e Irigoyen (a 200 metros de la estación Villa Luro).

Esos emprendimientos fueron citados también para interrumpir el servicio entre Once y Haedo el sábado 7 y domingo 8 de febrero, entre Once y Moreno el sábado 14 y domingo 15 del mismo mes y nuevamente entre Once y Haedo el lunes 16 y martes 17 (feriados de carnaval), junto a obras de renovación del señalamiento.

Según la información proporcionada a este medio por el Ministerio de Infraestructura y Movilidad del Gobierno de la Ciudad, la empresa Autopistas Urbanas (AUSA) avanzará con los trabajos para construir ambos nuevos pasos a bajo nivel.

En la obra de Federico García Lorca, "esta semana se hormigonó la estructura con forma de cajón por donde circularán los vehículos del futuro paso bajo nivel y próximamente, a través de gatos hidráulicos, será empujado debajo de las vías para poder excavar por debajo el túnel vial. En ese sentido, el domingo se avanzará con el denominado 'puente de servicio' que permitirá mantener la circulación de los trenes mientras se realiza el empuje del cajón por debajo de las vías", lo que determinará que las formaciones circulen posteriormente a baja velocidad.

El sistema constructivo ya fue utilizado satisfactoriamente en el paso vehicular construido bajo las cuatro vías de la Línea General Roca (LGR), junto al Riachuelo, en el barrio de Barracas, entre las estaciones Hipólito Yrigoyen y Santillán y Kosteki (ex Avellaneda) .

"Paralelamente, en Villa Luro, se aprovechará la restricción del servicio ferroviario para avanzar con la construcción de las vigas donde se apoyará el futuro puente ferroviario que permitirá abrir el paso bajo Nivel Irigoyen", añadió la citada dependencia del Gobierno de la Ciudad.

Luego precisó que "ambos proyectos buscan mejorar las condiciones de seguridad vial en los cruces ferroviarios, al eliminar las barreras para cruzar el tren, lo que reducirá ampliamente la congestión vehicular que se genera en Caballito y Villa Luro para atravesar el ferrocarril, impactando positivamente también en el medio ambiente, ya que se minimizan los niveles de ruido y polución".

El paso bajo nivel de Federico García Lorca está siendo construido entre las calles Yerbal y Bogotá, pasando por debajo las vías de la Línea Sarmiento, junto a las plataformas estación Caballito. Su túnel tendrá una sola mano en sentido Sur al Norte, con un carril de circulación, y una altura libre de paso de 3,70 metros.

En cuanto al paso bajo nivel de Irigoyen, se extenderá entre Avenida Rivadavia y Bacacay, pasando por debajo de las vías de la Línea Sarmiento, a 200 metros del andén de la estación Villa Luro. Será doble mano, con un carril de circulación en cada sentido, y una altura libre de paso de 4,30 metros, que lo hará apto para tránsito liviano y transporte de pasajeros (aunque actualmente ninguna línea circula por allí: la última que lo hizo fue la 162, que unía el barrio de Chacarita con Crovara y Cristianía, en Isidro Casanova, partido de La Matanza, reemplazada por un ramal de la línea 47 entre Chacarita y Liniers, con un recorrido diferente, y con un ramal de la línea 298 entre Liniers y Tablada, que se extiende hasta Puente La Noria).

Ambos proyectos contemplan calles de convivencia para los frentistas, pasos peatonales seguros bajo nivel, con escaleras y rampas que aseguren el acceso a personas con movilidad reducida y una readecuación hidráulica para evitar anegamientos cuando llueve.

Respecto al itinerario de servicios que regirá en el ramal Once-Moreno a partir del lunes, es muy similar al actual, que entró en vigencia el 19 de enero último: el extendido tiempo de viaje de una hora y 18 minutos entre cabeceras (a raíz de que en los enlaces de vías, existentes en la mayoría de las estaciones la velocidad está limitada a 30 kilómetros por hora, mientras que fuera de esos tramos a 80 kilómetros por hora), y trenes cada 10 a 13 minutos desde las terminales.

Los cambios se aprecian en los servicios ascendentes (Once-Moreno): los trenes locales de Flores, que salían 16.22 y 17, desde el lunes partirán a las 15.25, 16.11 y 16.57. Mientras que las formaciones que salían de Liniers 18.17 y 19.15, partirán 17.56, 18.41, 19.28 y 20.14. De los 103 trenes ascendentes que circulaban de lunes a viernes hábiles hasta hoy, a partir del próximo lunes lo harán 106.

En los servicios descendentes (Moreno-Once), se mantienen los horarios de los trenes locales de Merlo, a las 5.28, 6.13 y 7.01, y de Castelar 2.55, 7.50, 8.36 y 9.22.

No se precisó si se mantendrá la modalidad -vigente desde el año pasado- de recortes de los primeros y últimos trenes, que se anuncia semana a semana, con el argumento de obras en las zonas de vías. Esta semana, por ejemplo, el último tren de Once a Moreno sale a las 22.29, y luego hay formaciones a las 23.02, 23.25 y 23.55 que llegan solamente hasta Merlo. En tanto, el primer tren a Moreno sale de Once a las 4.51, por lo que se cancelan los trenes de 4.05 y 4.35. En el sentido contrario, el primero de Moreno a Once parte a las 3.44, suprimiéndose el de las 3 (y también el programado desde Castelar a las 2.55) y el de 3.21 sale de Merlo 3.32. En tanto, el tren de Moreno a Once de 21.12, termina su recorrido en Castelar.