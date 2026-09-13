A partir de este lunes, por falta de locomotoras, pasando de 17 a 10 servicios. En las últimas semanas son habituales las cancelaciones. La solución, la llegada de nuevas formaciones fabricadas en China, demorada por falta de pago.
A partir de este lunes, se reducirá 40 por ciento la prestación de trenes en el ramal Villa Ballester-Zárate de la Línea Mitre de Trenes Argentinos: de lunes a viernes hábiles, en vez de 17 servicios circularán 10. El recorte se debe a la falta de locomotoras: las que se utilizan tienen 48 años y requieren reparaciones que no se concretan por falta de repuestos. Con el nuevo diagrama, se requerirán apenas 2. Y la llegada de formaciones nuevas -coches motores fabricados en China- se demora por falta de pago, según revelaron fuentes ferroviarias.
Se mantienen los 10 trenes a Zárate, pero se eliminan los 7 trenes a Escobar, que en las últimas semanas eran cancelados diariamente, por falta precisamente de máquinas. Pero esos 10 trenes -algo que va a complicar a los usuarios- modifican su horario, partiendo entre 35 y 20 minutos antes. De Villa Ballester saldrán a las 2, 4.05, 5.55, 8.16, 10.05, 12.29, 14.17, 16.40, 18.46 y 21.10. Hasta el viernes salían a las 2.30, 4.34, 6.30, 8.34, 10.40, 12.46, 14.51, 16.58, 19.04 y 21.10.
Los sábados, se mantienen los 10 trenes a Zárate y desaparecen los 4 que llegaban solamente a Escobar, mientras que los domingos continúan los 10 trenes a Zárate y se suma al terminar el servicio uno a Escobar.
Además, se modifica el tiempo de viaje, extendiéndose en 3 minutos (de una hora 35 minutos, a una hora 38 minutos), pero con una llamativa reducción de 6 minutos entre Villa Ballester y Bancalari -de 18 a 12 minutos- e incremento en otros tramos: entre Escobar y Zárate, 7 minutos más, pasando de 45 a 52 minutos. El nuevo itinerario se puede consultar en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/vf_10926_villa_ballester_-_zarate_2026-09-14_-_web_2.pdf
Los servicios diésel de la Línea Mitre presentan en los últimos años un acentuado decaimiento, porque las locomotoras no son reparadas. Esa situación llevó a suprimir hace un año los trenes generales que unían Retiro con Tucumán y Retiro con Córdoba, y también el regional Villa María-Córdoba; previamente se anularon los también regionales Rosario Norte-Cañada de Gómez y entre Fernández y La Banda. Por tal razón, quedó un solo servicio general, el que une Retiro con Rosario Norte, que circula diariamente, pero con dos máquinas, ante la alternativa de que la que encabeza la formación sufra algún desperfecto.
La falta de máquinas han llevado a la Línea Mitre a requerir transferencias y préstamos de la Línea General Roca (LGR): de hecho, las utilizadas en el ramal Villa Ballester-Zarate son dos General Motors G-22 CW, fabricadas en 1978, procedentes de LGR. Pero los inconvenientes que presentan no pueden ser resueltos, y el domingo pasado, había una sola en servicio, que sufrió un principio de incendio en Zárate, lo que determinó la paralización del servicio.
La solución es la anunciada incorporación de coches motores -trenes diésel que no requieren locomotora- que fue anunciada por el Gobierno Nacional en noviembre de 2025. El 30 de abril fue adjudicada la compra a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por las firmas China Rainbow International Investment Co. y CRRC; la última vendió a Argentina las tres locomotoras que en los últimos meses se incorporaron en el servicio Retiro-Doctor Cabred de la Línea San Martín (LSM). Su llegada al país está condicionada a que se efectivice el pago.
La adquisición de los 36 trenes de tres coches cada uno para la trocha ancha (líneas Sarmiento, Mitre y Roca) y 7 de seis coches cada uno de trocha angosta (línea Belgrano) demanda la erogación de 233.191.800 dólares. Y se suman otros 90 millones de dólares por la puesta en marcha y mantenimiento durante los primeros tres años de servicio.