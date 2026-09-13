Los servicios diésel de la Línea Mitre presentan en los últimos años un acentuado decaimiento, porque las locomotoras no son reparadas. Esa situación llevó a suprimir hace un año los trenes generales que unían Retiro con Tucumán y Retiro con Córdoba, y también el regional Villa María-Córdoba; previamente se anularon los también regionales Rosario Norte-Cañada de Gómez y entre Fernández y La Banda. Por tal razón, quedó un solo servicio general, el que une Retiro con Rosario Norte, que circula diariamente, pero con dos máquinas, ante la alternativa de que la que encabeza la formación sufra algún desperfecto.

La falta de máquinas han llevado a la Línea Mitre a requerir transferencias y préstamos de la Línea General Roca (LGR): de hecho, las utilizadas en el ramal Villa Ballester-Zarate son dos General Motors G-22 CW, fabricadas en 1978, procedentes de LGR. Pero los inconvenientes que presentan no pueden ser resueltos, y el domingo pasado, había una sola en servicio, que sufrió un principio de incendio en Zárate, lo que determinó la paralización del servicio.

La solución es la anunciada incorporación de coches motores -trenes diésel que no requieren locomotora- que fue anunciada por el Gobierno Nacional en noviembre de 2025. El 30 de abril fue adjudicada la compra a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por las firmas China Rainbow International Investment Co. y CRRC; la última vendió a Argentina las tres locomotoras que en los últimos meses se incorporaron en el servicio Retiro-Doctor Cabred de la Línea San Martín (LSM). Su llegada al país está condicionada a que se efectivice el pago.

La adquisición de los 36 trenes de tres coches cada uno para la trocha ancha (líneas Sarmiento, Mitre y Roca) y 7 de seis coches cada uno de trocha angosta (línea Belgrano) demanda la erogación de 233.191.800 dólares. Y se suman otros 90 millones de dólares por la puesta en marcha y mantenimiento durante los primeros tres años de servicio.