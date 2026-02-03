Febrero a puro ritmo: el Carnaval 2026 llega a distintos puntos de Almirante Brown

Los festejos, que cuentan con entrada libre y gratuita, están diseñados para que las familias disfruten de la destreza de las murgas y el despliegue de las comparsas en sus propios barrios. Cada jornada comenzará entre las 18 y 19, convirtiendo el espacio público en un escenario de alegría popular. La programación abarca puntos estratégicos del distrito para garantizar que todos los vecinos puedan participar de la celebración.

Rafael Calzada, domingo 8 desde las 18: El punto de encuentro será en General Martín Miguel de Güemes y Avenida República Argentina, con la participación de agrupaciones como Pacha Moma, Murga Gambeteando el Empedrado y La Plena Del Sur, entre otras.

Burzaco, sábado 14 desde las 19: La Plaza San Cayetano (Sempere y Terrero) recibirá a Mística Murguera, Sol Naciente El Trébol y Los Fabulosos del Sur.

San José, domingo 15 desde las 19: En Salta y 30 de Septiembre se presentarán Los Elegantes de San José, Los Reyes del Alboroto y Los Herederos de José Mármol.

Don Orione, lunes 16 desde las 19: Los festejos se trasladan al Parque Argentino (Avenida Eva Perón y Marechal) con murgas como Los Gigantes del Rayo y Reciclhao.

Glew, martes 17 desde las 19: En Vicente López, entre Planes y Almafuerte, desfilarán Los Monchos Murgueros y el GRES Alegría de Zona Sur.

Malvinas Argentinas, sábado 21 desde las 19: La cita es en Guatambú y Retiro, donde se destacan Los Angeles de la Noche y el GRES Amor Do Samba.

Ministro Rivadavia, domingo 22 desde las 19: El cierre del ciclo será en la Plaza Eva Perón (Muesca y Acosta) con la presencia de Murga La Reciclada y el Centro Murga Los Dementes de la Loma.

Organizado por el Instituto Municipal de las Culturas, el Carnaval en Brown busca brindar un espectáculo de calidad y también reivindicar el trabajo anual de las murgas y comparsas, quienes son los verdaderos protagonistas de esta tradición que uno a los barrios. La propuesta invita a los vecinos a asistir con reposeras y mate para compartir una jornada de esparcimiento en un entorno seguro y festivo.