Una oriunda de Quilmes, en la Fashion Week de New York

Anabel, quien nació en San Francisco Solano, formará parte de esta actividad que trascurrirá entre el 11 y el 16 de este mes y contará con desfiles y modelos de distintos países.

Fue la misma joven quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió un video con las reacciones de sus seres queridos al enterarse de la convocatoria. "Ana chiquita no cree el presente que tiene", redactó.

Asimismo, manifestó su orgullo por la posibilidad de representar al país en una pasarela internacional: "Con el corazón bailando de alegría les cuento que el 15 de febrero estaré desfilando en New York. De Argentina al mundo".

Anabel dio su primer paso cuando se viralizó un video en el que se postulaba para ser modelo de la revista Vogue. Desde ese momento, su carrera fue en ascenso y la llevó a firmar contrato con una importante agencia de modelos.

Sin dudas, la quilmeña es motivo de orgullo para San Francisco Solano, en donde dio sus primeros que la llevaron firmemente a uno de los lugares más importantes del mundo.