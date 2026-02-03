San Isidro, entre los municipios más agiles del país, según el índice FACIL 2025

El intendente Ramón Lanús destacó: "Pasamos de una administración analógica que se manejaba según la cuenta del almacenero, a una administración moderna, sin discrecionalidad, sin demoras", destacó el intendente Ramón Lanús.

Y remarcó el impacto de las reformas económicas: “Eliminamos tasas y bajamos impuestos. Hoy las habilitaciones y permisos son 100 por ciento digitales y gratuitos, poniendo fin a los permisos precarios eternos. Logramos todo esto en solo dos años de gestión; queremos un Estado que no moleste".

Históricamente, los trámites municipales han representado una importante pérdida de tiempo y jornadas laborales para los vecinos. San Isidro revirtió esa realidad mediante una profunda transformación digital y la eliminación de requisitos innecesarios.

Entre los principales avances destacados por el informe se encuentran:

Habilitaciones comerciales 100 por ciento digitales y gratuitas: durante 2025 se habilitaron 587 nuevos locales comerciales con plazos reducidos de meses a días, e incluso 24 horas en muchos casos. Se eliminaron tasas y permisos precarios indefinidos, impulsando el empleo genuino.

Entrega de licencias de conducir en el día: Con un sistema de turnos y pagos online, más de 35 mil vecinos obtuvieron su registro en menos de una hora durante el último año, eliminando costos extras por “entrega inmediata”.

Centro de Atención al Vecino (Línea 147) 24 horas: En 2025 recibió cerca de 38 mil consultas y logró reducir un 15 por ciento las quejas, principalmente en arbolado y alumbrado, gracias a una respuesta operativa más rápida y efectiva.

El informe de IDESA, coordinado por el economista Ramiro Fadul, señala que solo uno de cada seis municipios del país logró avances significativos en simplificación. En ese contexto, San Isidro se diferencia claramente de la mayoría de los distritos del Conurbano, muchos de los cuales no superan el 20 por ciento en indicadores clave.

Con estos resultados, el distrito consolida un modelo de gestión basado en la eficiencia, la transparencia y el respeto por el tiempo de los contribuyentes.