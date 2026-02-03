Persecución y detención de tres personas por el robo de un vehículo a mano armada

Tras el alerta, efectivos policiales divisaron el rodado en circulación, lo que dio inicio a un seguimiento preventivo. La intervención derivó en la implementación de un operativo cerrojo, una maniobra táctica de la fuerza para bloquear las vías de escape y forzar la detención de los sospechosos. La persecución culminó con éxito en el barrio Transradio, donde los ocupantes abandonaron el automóvil e intentaron huir a pie. Los sospechosos buscaron refugio en una vivienda cercana, presuntamente propiedad de uno de los implicados.

Los uniformados procedieron a ingresar a la propiedad, donde detuvieron a un hombre de 38 años y a dos mujeres de 27 y 20 años, todos oriundos de la zona. Durante el registro del inmueble, se procedió al secuestro de un revólver y un arma de fuego tumbera, municiones de distintos calibres y un cinturón portacartuchos. Además, incautaron cuatro teléfonos celulares y una computadora portátil, un dispositivo posnet, una faca y las llaves del Renault Logan, y una chapa patente correspondiente al vehículo recuperado.

Los tres detenidos y el material incautado quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Lomas de Zamora, donde se instruyen las actuaciones legales correspondientes bajo los cargos de robo automotor y tenencia ilegal de armas.