Persecución y detención de tres personas por el robo de un vehículo a mano armada

El procedimiento permitió recuperar un automóvil sustraído en Ingeniero Budge y el secuestro de diversas armas de fuego y elementos de interés para la causa.
Personal de la Policía Bonaerense aprehendió a tres personas en el barrio Transradio, localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, luego de una persecución que culminó con la recuperación de un rodado robado previamente en el partido de Lomas de Zamora. El hecho delictivo se originó en Ingeniero Budge, donde un grupo de tres delincuentes interceptó a un hombre que se desempeñaba como chofer de una aplicación de viajes. Bajo amenaza con armas de fuego, los malvivientes le sustrajeron su vehículo, un Renault Logan, y emprendieron la fuga.
Tras el alerta, efectivos policiales divisaron el rodado en circulación, lo que dio inicio a un seguimiento preventivo. La intervención derivó en la implementación de un operativo cerrojo, una maniobra táctica de la fuerza para bloquear las vías de escape y forzar la detención de los sospechosos. La persecución culminó con éxito en el barrio Transradio, donde los ocupantes abandonaron el automóvil e intentaron huir a pie. Los sospechosos buscaron refugio en una vivienda cercana, presuntamente propiedad de uno de los implicados.
Los uniformados procedieron a ingresar a la propiedad, donde detuvieron a un hombre de 38 años y a dos mujeres de 27 y 20 años, todos oriundos de la zona. Durante el registro del inmueble, se procedió al secuestro de un revólver y un arma de fuego tumbera, municiones de distintos calibres y un cinturón portacartuchos. Además, incautaron cuatro teléfonos celulares y una computadora portátil, un dispositivo posnet, una faca y las llaves del Renault Logan, y una chapa patente correspondiente al vehículo recuperado.
Los tres detenidos y el material incautado quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Lomas de Zamora, donde se instruyen las actuaciones legales correspondientes bajo los cargos de robo automotor y tenencia ilegal de armas.
