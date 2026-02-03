Refuerzan patrullaje tras ataques a dos escuelas en 24 horas en Varela

Tras analizar alternativas ante la problemática, el subsecretario de Gobierno, Matías Schneeberger, detalló aspectos de "un encuentro interáreas destinado a coordinar acciones conjuntas: intensificar el patrullaje, tanto de la fuerza provincial como de la Guardia Comunal y ampliar la cobertura de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal".

"De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso con ejes claves en la gestión del intendente Andrés Watson: la educación y el bienestar ciudadano", sentenció el funcionario. Del encuentro participaron Claudia Allerbon, presidenta del Consejo Escolar, y Alfredo Schveizer, jefe distrital de Educación.

Respecto a los ataques, el domingo por la mañana, vecinos del barrio Kilómetro 26,700 vieron salía humo de la Escuela Primaria 67 Gustavo Roldán, sobre la avenida Jorge Novak al 1019. Ante el siniestro, los frentistas llamaron al 911 y cuando los bomberos llegaron, el fuego ya había arrasado con siete aulas: cuatro del primer piso y tres de la planta baja.

"El fuego fue intencional. No comenzó en un piso y se trasladó al otro, fueron en ambos a la vez", confirmó un bombero con años de experiencia en este tipo de siniestros al portal Infosur. En ese marco, los peritos sostuvieron que alguien entró al establecimiento y prendió fuego deliberadamente en dos plantas diferentes al mismo tiempo.

Asimismo, el lunes, otra escuela fue atacada: la Secundaria 6 Homero Manzi, ubicada en Avenida San Martín e Hipólito Yrigoyen, en Villa Cirio, casi frente a la Curva de Berraymundo. El director del establecimiento, Marcelo Pereyra, volvió después del receso escolar y encontró un panorama desolador: ventanas forzadas, roturas en la mayoría de las aulas y todos los cables de la instalación eléctrica robados. Además, la desvalijaron.