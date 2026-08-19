La Plata: en 48 horas EDELAP restableció el servicio al 99% de los usuarios afectados

Cabe destacar que las autoridades de la distribuidora eléctrica mantienen diálogo permanente con el gobierno municipal y provincial con el objetivo de coordinar recursos y brindar asistencia, junto a las fuerzas vivas de la comunidad, a los vecinos afectados por esta situación.

Por cualquier consulta, los usuarios podrán comunicarse con la empresa a través de sus canales oficiales: WhatsApp 221 616 0116, atención telefónica 0800 222 3335, y sus redes sociales en Facebook, Instagram y X.