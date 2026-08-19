La Plata: en 48 horas EDELAP restableció el servicio al 99% de los usuarios afectados

La empresa continúa trabajando en los casos puntuales que aún permanecen sin servicio luego del incendio en la Estación Transformadora Tolosa.
El operativo técnico que EDELAP viene desplegando desde la madrugada del lunes permitió conectar y poner en funcionamiento 16 grupos electrógenos con salida en baja y media tensión, restituyendo el suministro de forma progresiva al 99% de los usuarios afectados en La Plata. Al mismo tiempo, se continúa trabajando en los casos puntuales que aún permanecen sin servicio.
La empresa informó a través de un comunicado que se encuentran en proceso de instalación cuatro grupos electrógenos adicionales, que quedarán operando como respaldo del sistema para garantizar la estabilidad del servicio, una vez restablecido.
Asimismo, la distribuidora informó que ya se dio inicio a las tareas de reconfiguración de la red eléctrica, un proceso necesario para consolidar la normalización del servicio y que podría ocasionar cortes ocasionales en algunas zonas durante los próximos días.
En paralelo, personal técnico especializado continúa trabajando en el lugar del siniestro para determinar las causas que originaron el incendio en la Estación Transformadora Tolosa.
Cabe destacar que las autoridades de la distribuidora eléctrica mantienen diálogo permanente con el gobierno municipal y provincial con el objetivo de coordinar recursos y brindar asistencia, junto a las fuerzas vivas de la comunidad, a los vecinos afectados por esta situación.
Por cualquier consulta, los usuarios podrán comunicarse con la empresa a través de sus canales oficiales: WhatsApp 221 616 0116, atención telefónica 0800 222 3335, y sus redes sociales en Facebook, Instagram y X.