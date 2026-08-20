Encuesta: solo 15% de argentinos evalúa positivamente la situación del país

El deterioro también alcanza a la economía personal: el 45% la califica negativamente, nueve puntos más que en la medición anterior. Incluso entre los votantes libertarios se produjo una fuerte caída de la percepción positiva, que pasó del 68% en febrero al 40% actual.

El endeudamiento y la ausencia de capacidad de ahorro aparecen como otros indicadores críticos. Un 70% afirma que su nivel de deuda aumentó durante el último año y el 66% asegura que no puede ahorrar, el máximo registrado desde el inicio de la medición.

En cuanto a la vida cotidiana, el 77% de los argentinos sostiene que tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes, mientras que el 41% afirma que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas del hogar.

En este contexto, la aprobación de la gestión de Milei registró una recuperación de tres puntos y subió al 34%, mientras que la desaprobación se ubicó en el 61%.

De acuerdo con el informe, esa mejora estaría concentrada principalmente en el núcleo oficialista y en sectores identificados con el PRO y los independientes, en un escenario atravesado por la salida de Manuel Adorni y la incorporación de Diego Santilli.

Sin embargo, la recuperación de la imagen de gestión no se traduce en una mayor confianza sobre la capacidad del Gobierno para resolver los problemas del país. El 63% considera que la administración nacional es incapaz de hacerlo, uno de los valores más elevados de la serie.

Otro de los datos destacados es el crecimiento de la percepción de que el Gobierno gobierna para "algunos sectores". Esa opinión llegó al 73%, nueve puntos más que en la medición anterior y el máximo registro de la serie.

En paralelo, la corrupción se ubicó como el segundo principal problema del país, con el 18%, detrás del desempleo, que alcanzó el 28%. Además, el 65% considera que la mayoría de los funcionarios del Gobierno son corruptos, también el valor más alto registrado por la encuesta.

Pese al deterioro de los indicadores sociales y económicos, la oposición tampoco consigue capitalizar el malestar. El 63% desaprueba su comportamiento y el mismo porcentaje considera que no está preparada para gobernar en 2027.

En el ranking de dirigentes opositores, Axel Kicillof se mantiene al frente con un 32% de imagen positiva, aunque también registró un incremento de su imagen negativa. Cristina Kirchner, en tanto, alcanzó el 23% de imagen positiva, su mejor registro desde marzo.

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, el escenario aparece abierto: el 30% quiere que Milei sea reelegido, mientras que el 63% se manifiesta en contra.

En un eventual balotaje, Kicillof supera por primera vez al Presidente, con el 42% contra el 41%. En cambio, si el candidato peronista fuera Sergio Massa, Milei se impondría por 42% a 38%.

Los resultados configuran un escenario marcado por el pesimismo económico, el deterioro de la situación personal, la desconfianza institucional y una fuerte polarización política.

El informe señala que, a poco más de un año de las elecciones de 2027, el descontento social todavía no encuentra un canal opositor capaz de capitalizarlo, mientras el oficialismo conserva un núcleo de respaldo que le permite sostenerse pese al deterioro de varios indicadores económicos y sociales.