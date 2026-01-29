Vega: "Va a jugar el que mejor esté"

"Estamos contentos porque venimos haciendo bien las cosas en el día a día. En los amistosos se está notando que el grupo se va conociendo y en lo futbolístico también. Ojalá que sigamos con este camino que es lo que queremos", expresó el volante, subrayando la importancia de la convivencia que mantuvieron durante la parte más intensa de los trabajos fuera de la ciudad. "Con los profes siempre va a estar todo mal porque nos hacen correr mucho", bromeó Vega al recordar la etapa en Dolores, aunque en diálogo con El Informante Sur reconoció que esa exigencia fue clave: "Fue dura y sirvió mucho para unir el grupo. Por ahora es muy sano y vamos todos por el mismo objetivo".

Respecto a la conformación del once ideal y la lucha por un puesto en la zona central del campo, el capitán fue tajante sobre la mentalidad del plantel: "Somos varios para el medio. Es una competencia sana y siempre con respeto. El cuerpo técnico dijo que iba a jugar el que mejor está, lo cual es una linda obligación para los jugadores. Tenemos que entrenar al cien por ciento". Ahora, el conjunto de la Barranca se enfoca en el compromiso de este sábado frente a la reserva de Quilmes, en lo que representará el anteúltimo examen previo al debut oficial.