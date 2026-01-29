Vuelta a clases: las familias podrán ahorrar un 20% en útiles, calzado e indumentaria

El beneficio, diseñado para que los vecinos puedan realizar sus compras de manera anticipada, estará vigente los días lunes, martes y miércoles hasta el próximo 28 de febrero. Según se informó oficialmente, la rebaja se aplica exclusivamente para pagos realizados en efectivo en los locales que forman parte del convenio.

Desde la comuna recalcaron que esta acción forma parte de una política constante para "cuidar el bolsillo de los vecinos". Por su parte, el intendente interino, Juan Fabiani, destacó el rol del programa "Anticipate", gestionado a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, y agradeció la predisposición de los comerciantes de los diversos barrios para sumarse a la propuesta.

Mapa de comercios adheridos:

Para facilitar el acceso de las familias, el acuerdo incluye locales distribuidos en distintos puntos estratégicos del distrito:

- Adrogué: "Librería Guardamagna" (Esteban Adrogué 1275) y "Rayuela" (Zapatería en Esteban Adrogué 1180).

- Burzaco: "Librería de la Plaza" (E. de Burzaco 520), "Librería Billiken" (Alsina 847) y "Gráfica Ramaco" (Pellegrini 611).

- Glew: Librería "Carrusel" (Galería El Aljibe, Local 35) y "Librería Glew" (Raúl Soldi 298).

- Longchamps: Librería "Tío Pocho" (locales en Av. Dr. L. Chiesa 801 y Av. La Aviación 791).

- Rafael Calzada: "Stilo Deportes" (Zapatería en 20 de Septiembre 1675) y "Ona" (Marroquinería en 20 de - Septiembre y Av. San Martín).

- Don Orione: "Librería Henaye" (Figueroa 790).

- Claypole: "El Rincón de Rumi" (Librería en Alcorta 4366).

La variedad de rubros incluidos, que abarca desde mochilas hasta calzado escolar, permite que las familias brownianas puedan completar la canasta escolar básica con una reducción significativa en el costo total, siempre y cuando planifiquen sus compras dentro de los días estipulados por el programa.