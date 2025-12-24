Fernando Espinoza: "Más de 100 mil niñas y niños recibieron su juguete de Navidad"

“ Estamos festejando la llegada de Papá Noel a La Matanza, junto a más de 100 mil chicas y chicos que están recibiendo su esperado regalo ”, expresó Espinoza y remarcó: “Para nosotros, la entrega de juguetes es un día de mucha felicidad y es un acto de justicia social. Tenemos que llevar justicia social a toda la Argentina”.

“La sonrisa de los chicos cuando ven a Papá Noel y reciben su regalo es impagable”, resaltó Fernando Espinoza y valoró: “Quiero agradecer a todos los comerciantes y empresarios de La Matanza que colaboraron nuevamente para poder hacer realidad esta obra solidaria, que nos hace emocionar a todos”.

“En este momento tan difícil que enfrenta la Argentina por la crisis económica que estamos viviendo, con mucha responsabilidad pudimos lograr hacer nuevamente esta fiesta impresionante que nos llena de felicidad y de alegría”, aseveró el Intendente y presidente de la FAM.

Por último, Fernando Espinoza expresó: “Desde el fondo de mi corazón, les deseo feliz Navidad a todas y todos” y concluyó: “Hay otro camino y se construye con amor y solidaridad, para poder cumplir los sueños de todas las argentinas y argentinos en este nuevo año que comienza”